‘Tutankhamun, Çocuk Kral’ın Hazineleri’ sergisi uzatıldı

‘Tutankhamun Çocuk Kral’ın Hazineleri’ sergisi UNIQ Expo İstanbul’da ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 04:00
‘Tutankhamun, Çocuk Kral’ın Hazineleri’ sergisi uzatıldı
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Sergide, 3300 yıl önce henüz 9 yaşında tahta geçen ve 19 yaşında ölen firavun Tutankhamun’un, mezar odasından çıkan som altın tabutu, altın ve değerli taşlardan yapılmış ölüm maskesi, savaş arabası, silahları, bastonları gibi 400’ün üzerinde eserin replikaları yer alıyor.

Açıldığı günden bugüne 25 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan serginin bitiş tarihi, mart ayı sonundan mayıs ayı sonuna kadar uzatıldı. Türkiye’de ilk kez İstanbul’da sergilenen ‘Tutankhamun, Çocuk Kral’ın Hazineleri Sergisi’, aynı zamanda 13-20 Mart tarihleri arasında sosyal medyada başlattığı kampanya ile 100 kişiye ücretsiz olarak ziyaret imkânı tanıyor

 


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