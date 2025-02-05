TÜTAV’dan sergi açılışı ve panel: Sanat dolu günler katılımcıları bekliyor
Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV), Ömer Faruk Atabek Minyatür ve Hüsn-i Hat sergisi ve “Anıların İzinde Yol Almak” paneliyle sanatseverlere sanat dolu iki gün sunacak.
Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV), Emin Antik Sanat Merkezi ve ZorbaTV Dergi katkılarıyla 8 Şubat saat 14.00’te Ömer Faruk Atabek Minyatür ve Hüsn-i Hat sergisinin açılışını gerçekleştirecek. Sergi, Ankara’da Emin Antik Sanat Merkezi’nde görücüye çıkacak.
‘ANILARIN İZİNDE YOL ALMAK’
Sergi açılışının ardından, 9 Şubat’ta aynı yerde saat 14.00’te “Anıların İzinde Yol Almak” isimli panel gerçekleştirilecek. Panelde, “Bahar Akbay Akçura, Gülbin Atabek, İmren Erşen ve Ümit Yaşar Gözüm konuşmacı olarak yer alacak.
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