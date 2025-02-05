TÜTAV’dan sergi açılışı ve panel: Sanat dolu günler katılımcıları bekliyor

Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV), Ömer Faruk Atabek Minyatür ve Hüsn-i Hat sergisi ve “Anıların İzinde Yol Almak” paneliyle sanatseverlere sanat dolu iki gün sunacak.

TÜTAV’dan sergi açılışı ve panel: Sanat dolu günler katılımcıları bekliyor
Abone Ol google-news
ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 05.02.2025 - 15:33

Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV), Emin Antik Sanat Merkezi ve ZorbaTV Dergi katkılarıyla 8 Şubat saat 14.00’te Ömer Faruk Atabek Minyatür ve Hüsn-i Hat sergisinin açılışını gerçekleştirecek. Sergi, Ankara’da Emin Antik Sanat Merkezi’nde görücüye çıkacak. 

‘ANILARIN İZİNDE YOL ALMAK’

Sergi açılışının ardından, 9 Şubat’ta aynı yerde saat 14.00’te “Anıların İzinde Yol Almak” isimli panel gerçekleştirilecek. Panelde, “Bahar Akbay Akçura, Gülbin Atabek, İmren Erşen ve Ümit Yaşar Gözüm konuşmacı olarak yer alacak. 


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler