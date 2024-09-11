Tuz mağarasında tiyatro
Iğdır Tuzluca'da bulunan Tuz Mağarası'nda sergilenen tiyatro oyunu ilgi odağı oldu.
Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde Tuzluca Kaymakamlığı’nın ev sahipliğinde ilk kez gerçekleşecek olan “Tuzluca Kitap Kültür ve Çocuk Festivali, Tuzluca Fest" Tuz Mağarasında başladı. 11-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalin açılışını Tuzluca ilçesi Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz yaptı.
Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde tuz mağarası içerisinde düzenlenen "Tuzluca Kitap Fuarı Ve Çocuk Şenliği" etkinliklerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları damga vurdu. EBB Şehir Tiyatroları oyuncularından Yakup Çağlayan ve Yakup Abdullahoğlu’nün sahnelediği “İbişin Sınavı” adlı oyun çocuklardan ve davetlilerden büyük beğeni aldı. EBB Şehir Tiyatroları oyuncuları, mağara içerisinde sahnelenen oyunda tiyatronun sadece sahnede değil her alanda olabileceğini gösterdi.
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