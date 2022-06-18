TYT 2022’de çıkan Elhamra Sarayı nerededir? Elhamra Sarayı'nın tarihi nedir?
2022 Temel Yeterlilik Testi'nde çıkan Elhamra Sarayı hangi ülkededir? Elhamra Sarayı'nın tarihi nedir? Elhamra Sarayı ne zaman yapıldı?
El-Hamra Sarayı isimini "Kıpkırmızı, çok kırmızı" anlamına gelen 'Alhambra'dan almaktadır. El-Hamra Sarayı, İspanya'nın Endülüs bölgesindeki Granada kentinde yer alır. Saraya ait ilk yapılanma, MS 889'a tarihlenen Roma Dönemi surlarının üzerine küçük bir kale inşa edilerek başladı. Gırnata Emiri Muhammed Nasır döneminde bugünkü görünümüne kavuştu.
SARAYI'NIN TARİHİ NEDİR?
İspanya'nın Granada şehrinde kurulu El Hamra Sarayı, İslam mimarisinin günümüze kadar ulaşan en önemli şaheserlerinden birisi olarak kabul ediliyor. Taş ve tahta işleme, mozaik ve çini başta olmak üzere çok sayıda el sanatı dalından örnekler sunan El Hamra Sarayı'nın temeli 1232 yılında, Endülüs Emevileri'nin devamı olan Beni Ahmer devletini kuran I. Muhammed (Muhammed bin Ahmer) zamanında atılan saray, ilerleyen dönemlerde inşa edilen eklentilerle genişletilmiş.
Arapça "kırmızı-kızıl” anlamına gelen El Hamra sıfatıyla tanımlanan sarayın, inşaatında kullanılan kil harcının kızıla çalan renginden ve güneşin batışı esnasında kızıl ışınların saray duvarlarına yansımasından dolayı bu ismi aldığı belirtiliyor. Dünyanın yedi harikasından birisi olarak nitelenen El Hamra, Binbir Gece Masalları'nda betimlenen gerçeküstü saraylara da benzetiliyor.
ELHAMRA SARAYI'NIN ÖNEMİ
Dünyanın 7 harikasından birisi olarak da nitelendirilen, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki El Hamra Sarayı, her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. Gerek İslam medeniyetini tanımak gerekse de mimari yapısını incelemek üzere her yıl yaklaşık 2,5 milyon turiste kapılarını açan El Hamra'yı Türkiye'den de binlerce kiş ziyaret ediyor.
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