Üç öykü, üç masal, üç çocuk... Emek Yurdakul’un yazısı...
Kraliçenin yönettiği bir ülkede kraliçeyle yolları bir şekilde kesişen üç çocuğun başına gelip başından geçenlerin anlatıldığı Füsun Çetinel’in modern masalları, Merve Atılgan’ın desenleriyle Günışığı Kitaplığı’ndan çıktı.
Masalı tarif ettiğimiz yerin değişim geçirdiği şu dönemde, arka kapak yazısında da değinildiği gibi, bu kitaptaki öyküler birer modern zaman masalı ve klasik masallara hiç benzemiyor.
Değişim zamanı bittiğinde, güzel prensesler ve cesur prensler, fakirin zenginle evlenerek zenginliğe kavuşması, kralın varlık standardı, karbon kâğıdı karakterler ve nicesinin olduklarını okumayı çoktan bıraktığımızda bu kitaptaki üç öyküye “masal” deyip geçebiliriz mutlulukla(!) Tabii ki Çetinel’in dünyasının ve kaleminin zenginliğini yolculuğumuza katmış olarak.
Dünya genelinde nev-i şahsına münhasır ana karakterli bir macera sorsak çoğunluğun aklına ilk Alice düşer gibi. Basıldıkları zamanlarda Dorothy ve Pippi de, başının çaresine bakan kızlar rafında Matilda’nın yolunu açmış diyebilir miyiz? Kraliçe’nin Maceraları da karakterleriyle bizi, o kendine özgülüğün getirdiği özgürlük hissine çekiyor. Ve adlarıyla başlıyorlar kendilerini ifade etmeye.
VEGA, GÜNEŞSU, ÖRNEKCAN VE DİĞERLERİ
Büyük Salgın’dan sonra Kraliçe’nin ülkesindeyiz. Örnekcan’ın doğum günü sürprizi Kraliçe’nin sergisine davet edilen annesi Bayan Güzelgöz (ki o kıymetli parçaları görmekte maharetli bir koleksiyoner) ve babası Bay Lezzetliparmak’la (ki kendisi şahane bir aşçı) davete katılmak. Bu sergide neler var, neler oluyor ve masal nasıl Kintsugi’ye, Japonlara geliyor? Buyuralım Kırılan Vazo’ya.
Yün Bebek’i, Büyük Salgın’la insanlar arasına giren mesafeye, virüsten kaçarken insanların birbirlerinden de kaçmaya başlamalarına, bunun götürülerine getiren ise Güneşsu’nun çamurdaki bebeği aklına üşüşen tüm mikrobik korkulara ve aldığı / alabileceği tepkilere karşın kucaklayıp eve götürmesi oluyor.
Kraliçe’nin insanları bir araya toplamak amacıyla organize ettirdiği yarışmada Yün Bebek’in sihrini kesin olarak anlıyor Güneşsu.
Vega dilek tutuyor, babasıyla yıldızları seyrederken. Hiç göremediği annesinin yerine değil de ondan sonra da sarılmak, koklamak için bir anne diliyor ama nasıl? Şakacı, ilginç, hayvansever…
Sonra Vega’nın dilek kâğıdı, Dilek Festivaline doğru koşarken yuvarlanıp kucağına düştüğü kişinin dilek kâğıdıyla karışıyor: “Müthiş bir kız, sekiz yaşında, şakacı, ilginç, hayvansever, cesur…”
Doğa Koruyucularından dilek kâğıdına geçişi okumak için de üçüncü masala geçelim kısacası. Üç masal, çok karakter, merkez olaylar çevresinde hep bir meseleyi kovalıyor Çetinel. Evet, üç neşeli öykü, tam da uyku öncesine layık!
Kraliçe'nin Maceraları / Füsun Çetinel / Resimleyen: Merve Atılgan / Günışığı Kitaplığı / 100 s. / 10+ / 2022.
Video Haberler
- Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
- Görenler şoke oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Duruşma 14 Aralık'a ertelendi
- 14 yaşındaki Dicle, iş cinayetinde hayatını kaybetti
- EYT, asgari ücret, sözleşmeli personel...
- Maçoğlu'na bardak fırlattılar!
- 'Size her söylediğimizde sızıntı oldu'
- Duruşma sonrası ilk açıklama
- Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
- Hakimin sertifikası Erdoğan'dan!
- ‘Hiç alakam yok’ demişti
- ‘Erdoğan’ın askerlerini’ kim engelliyor