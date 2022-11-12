Üç öykü, üç masal, üç çocuk... Emek Yurdakul’un yazısı...

12 Kasım 2022 Cumartesi, 00:02

Masalı tarif ettiğimiz yerin değişim geçirdiği şu dönemde, arka kapak yazısında da değinildiği gibi, bu kitaptaki öyküler birer modern zaman masalı ve klasik masallara hiç benzemiyor.

Değişim zamanı bittiğinde, güzel prensesler ve cesur prensler, fakirin zenginle evlenerek zenginliğe kavuşması, kralın varlık standardı, karbon kâğıdı karakterler ve nicesinin olduklarını okumayı çoktan bıraktığımızda bu kitaptaki üç öyküye “masal” deyip geçebiliriz mutlulukla(!) Tabii ki Çetinel’in dünyasının ve kaleminin zenginliğini yolculuğumuza katmış olarak.

Dünya genelinde nev-i şahsına münhasır ana karakterli bir macera sorsak çoğunluğun aklına ilk Alice düşer gibi. Basıldıkları zamanlarda Dorothy ve Pippi de, başının çaresine bakan kızlar rafında Matilda’nın yolunu açmış diyebilir miyiz? Kraliçe’nin Maceraları da karakterleriyle bizi, o kendine özgülüğün getirdiği özgürlük hissine çekiyor. Ve adlarıyla başlıyorlar kendilerini ifade etmeye.

VEGA, GÜNEŞSU, ÖRNEKCAN VE DİĞERLERİ

Büyük Salgın’dan sonra Kraliçe’nin ülkesindeyiz. Örnekcan’ın doğum günü sürprizi Kraliçe’nin sergisine davet edilen annesi Bayan Güzelgöz (ki o kıymetli parçaları görmekte maharetli bir koleksiyoner) ve babası Bay Lezzetliparmak’la (ki kendisi şahane bir aşçı) davete katılmak. Bu sergide neler var, neler oluyor ve masal nasıl Kintsugi’ye, Japonlara geliyor? Buyuralım Kırılan Vazo’ya.

Yün Bebek’i, Büyük Salgın’la insanlar arasına giren mesafeye, virüsten kaçarken insanların birbirlerinden de kaçmaya başlamalarına, bunun götürülerine getiren ise Güneşsu’nun çamurdaki bebeği aklına üşüşen tüm mikrobik korkulara ve aldığı / alabileceği tepkilere karşın kucaklayıp eve götürmesi oluyor.

Kraliçe’nin insanları bir araya toplamak amacıyla organize ettirdiği yarışmada Yün Bebek’in sihrini kesin olarak anlıyor Güneşsu.









Vega dilek tutuyor, babasıyla yıldızları seyrederken. Hiç göremediği annesinin yerine değil de ondan sonra da sarılmak, koklamak için bir anne diliyor ama nasıl? Şakacı, ilginç, hayvansever…

Sonra Vega’nın dilek kâğıdı, Dilek Festivaline doğru koşarken yuvarlanıp kucağına düştüğü kişinin dilek kâğıdıyla karışıyor: “Müthiş bir kız, sekiz yaşında, şakacı, ilginç, hayvansever, cesur…”

Doğa Koruyucularından dilek kâğıdına geçişi okumak için de üçüncü masala geçelim kısacası. Üç masal, çok karakter, merkez olaylar çevresinde hep bir meseleyi kovalıyor Çetinel. Evet, üç neşeli öykü, tam da uyku öncesine layık!

Kraliçe'nin Maceraları / Füsun Çetinel / Resimleyen: Merve Atılgan / Günışığı Kitaplığı / 100 s. / 10+ / 2022.