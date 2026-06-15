Üç şehirde eşzamanlı ve ücretsiz festival: Yeni sesler Türkiye’den yükselecek

Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri (EUNIC) İstanbul ve Ankara kümelerinin girişimiyle düzenlenen Sound of Europe Festivali, 5. edisyonuyla 17-19 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Alan Kadıköy, Ankara Çankaya Kuğulu Park ve İzmir Bostanlı Seyir Terası’nda eşzamanlı olarak müzikseverlerle buluşacak. Avrupa’dan yükselen yeni sesleri Türkiye’deki dinamik yeteneklerle buluşturmayı amaçlayan festival, üç gün boyunca kültürlerarası diyalog için ortak bir sahne kuracak.

‘EN BÜYÜKLERİNDEN BİRİ...’

Program kapsamında üç şehirde eşzamanlı olarak ücretsiz yapılacak 25’e yakın konserde Avrupa’dan ve Türkiye’den 10’u aşkın sanatçı ve grup sahne alacak.

Fransız Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan EUNIC Romanya Proje Koordinatörü Şeila Çelik (Suliman), festivalin Türkiye’de düzenlenen en büyük uluslararası Avrupa müziği festivali haline geldiğini vurgulayarak paydaşlara teşekkür etti. Festival yapımcısı ve direktörü Burçak Ada Kıral ise organizasyonun kültürel boyutuna dikkat çekerek, “Geçen beş yılda 18 ülkeden 67 sanatçıyı ağırladık, 100’ü aşkın konser gerçekleştirdik ve 22 bin dinleyiciyle buluştuk. Rakamların ötesinde asıl değerli olan şey, müziğin kurduğu bağlar oldu. Sound of Europe, birbirinden uzak görünen coğrafyalar arasında köprüler kurdu” ifadelerini kullandı.

İŞTE O EKİPLERDEN BAZILARI

İlerleyen günlerde yeni isimlerin de ekleneceği festivalde yer alacak isimlerden bazıları şöyle:

- Aze (Avusturya): R&B, indie ve pop tınılarını oryantal melodilerle birleştiren melankolik ikili, 18 Temmuz’da İstanbul’da, 19 Temmuz’da Ankara’da olacak.

- Mosaïc (Fransa): Caz ile Akdeniz müziğini harmanlayan çokuluslu topluluk, 17 Temmuz’da İzmir, 18 Temmuz’da Ankara ve 19 Temmuz’da İstanbul sahnelerinde yer alacak.

- Nacho Sarria (İspanya): Çağdaş İspanyol rock müziğinin yükselen ismi; 17 Temmuz’da İzmir, 18 Temmuz’da Ankara, 19 Temmuz’da İstanbul’da sahne alacak.

- Witch ‘n’ Monk (Almanya): Geleneksel flütleri teatral vokallerle birleştiren postcaz ve art-rock ikilisi; 17 Temmuz’da İzmir, 18 Temmuz’da Ankara ve 19 Temmuz’da İstanbul’da dinlenebilecek.

- Stefan Galea (Malta): Alternatif pop tarzı ve güçlü sahne performansıyla dikkat çeken sanatçı, 18 Temmuz’da Ankara’da müzikseverlerle buluşacak.

- Future Husband (Hollanda): Synth-pop ve indie rock tarzını sinematik bir dille sunan grup; 17 Temmuz’da İzmir, 18 Temmuz’da Ankara ve 19 Temmuz’da İstanbul’da sahnede olacak.