Uçan Fransız Ortaköy’de!

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 04:41

Türkiye’yi çok sevdim, buraya sık sık gelip eşsiz güzellikteki yerlerde çekim yapıyorum” diyor Mathieu Forget, biz de çok seviyoruz, Türkiye’yi kim sevmez, Kapadokya, Galata, Ortaköy, Bodrum, Akdeniz, eşssiz güzellikte, görmeye doyamayacağınız yerler. Bizim sıkıntımız yönetenlerle! Neyse sanata dönelim, dans performans, fotoğraf, kamera ve dijital estetik alanlarında çalışan Fransız sanatçı Mathieu Forget, Institut français Türkiye’nin daveti ve Beşiktaş Belediyesi’nin desteğiyle “Yolculuğa davet #4” adlı sergisini Ortaköy Kethüda Hamamı’nın büyüleyici atmosferinde açtı. Adından da anlaşılacağı üzere bu Türkiye’de yaptığı çekim ve performanslardan hazırlanan 4. sergi.

TUZ GÖLÜ EFSANE

İlk kez 2021’de, Institut français’nin daveti üzerine Türkiye’ye gelen sanatçı, ülkenin önemli kültürel varlıklarının olduğu yerlere gitti; koreografisini gerçekleştirirken bulunduğu yeri öne çıkaran fotoğraflar, videolar çektirdi. Yani, uçan Fransız olarak da anılan sanatçı, bedenini, bir mimariyi, bir manzarayı, bir ufku izletmek için kullanıyor! Nasıl mı? Örneğin Tuz Gölü, sanatçının sembolleşen çalışmaları arasında. Buraya gidince manzaranın sonsuzluğuna hayran olan sanatçı orada yaptığı bir gösteriyle gölün üzerinde yatay durarak fotoğrafını çektirmiş. Bütün fotoğraflarında kendisi olduğuna göre, o fotoğrafları kim çekiyor diye Ortaköy’deki performansta bakındığımda arı gibi çalışan güzel bir genç kadın görüyorum, tabii ki bir ekip var ama fotoğrafçı Victoria Dauberville de müthiş!

HAMAMDA SEMA

“Yolculuğa davet #4” sergisi alışılmadık bir performans ile açılıyor. Uğurhan Akdeniz’in bu etkinlik için özel olarak tasarladığı gösteride Forgetmat’e sema performansı ile Alper Akçay eşlik ederken neyzen Burak Malçok da ilk kez bu sergide dinlenecek yeni single’ı Ebabil ile bu yolculuğun sesi oluyor. Sergi, Ortaköy Kethüda Hamamı’nın çarpıcı mimarisinde şubat sonuna kadar izlenebilir.