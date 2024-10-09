'Uçan Hollandalı' operası AKM'de sahnelenecek

"Uçan Hollandalı" operası, 12 Ekim, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda 17 Ekim, 2 Kasım ve 6 Kasım'da sahnelenecek.

'Uçan Hollandalı' operası AKM'de sahnelenecek
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AA
Yayınlanma: 09.10.2024 - 17:22

"Uçan Hollandalı" operası, Sebastian Welker'in rejisi ile Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) orkestrasını İbrahim Yazıcı'nın yöneteceği eserin, dekor tasarımına Efter Tunç, kostüm tasarımına Serdar Başbuğ, ışık tasarımına Yakup Çartık, koreografisine ise Emre Karaca imza atacak.

İDOB Korosunu Volkan Akkoç'un yöneteceği eser 12 Ekim, 17 Ekim, 2 Kasım ve 6 Kasım'da sahnelenecek.


Etiketler: #Uçan Hollandalı #Devlet Opera ve Balesi #İstanbul Devlet Opera Balesi

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