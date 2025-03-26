'Uçan Hollandalı' operası İstanbul'da sahnelendi...

Yayınlanma: 26.03.2025 - 23:33

Güncelleme: 26.03.2025 - 23:33

Letonyalı basbariton Egils Silins, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından sahnelenen "Uçan Hollandalı" (Der fliegende Hollander) operasında sanatseverlerin karşısına çıktı.

Richard Wagner'in ilk başyapıtı olarak nitelendirilen ve efsanevi bir hikayeyi anlatan eser, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonunda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sebastian Welker'ın rejisiyle sahnelenen operada izleyici karşısına çıkan Egils Silins, "Der Hollander" rolünü canlandırdı. Silins, performansıyla karakterin psikolojik derinliğini ve vokal gücünü birleştirerek, sanatseverlere özel bir deneyim yaşattı.

Operada "Senta" rolünde Evren Ekşi, "Daland" rolünde Göktuğ Alpaşar, "Erik" rolünde Efe Kışlalı, "Mary" rolünde Deniz Likos, "Der Steuermann" rolünde Berk Dalkılıç sahne aldı.

İbrahim Yazıcı yönetimindeki İDOB Orkestrası ile Volkan Akkoç yönetimindeki İDOB Korosu'nun da sahnede olduğu gösterinin dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Serdar Başbuğ, ışık tasarımını Yakup Çartık, koreografisini ise Emre Karaca hazırladı.

AKM'de 5 Nisan'da yeniden sanatseverlerle buluşacak eserin konusu şöyle:

"Uçan Hollandalı, denizlerde sonsuza kadar tüm mürettebatı ile lanete uğramış hayalet gemisiyle dolaşmaya mahkum edilmiş, gerçek aşkı arayan bir kaptandır. Yedi yılda bir karaya çıkmasına izin verilen denizciyi ancak bir kadının aşkı kurtaracaktır. Onunla evlenip sonra da ona ihanet eden her kadın onun lanetine uğramıştır. Bu sefer, yedi yılı dolduğunda bir Norveç köyünün hemen dışında karaya ayak basar. Burada Daland adında bir adamla tanışır ve ona bir gecelik konaklama karşılığında altın ve mücevher verdikten sonra Daland'ın bir kızı olduğunu öğrenir. Senta adındaki bu kız, onu içinde bulunduğu kötü durumdan kurtaracak mükemmel aşk olabilecek midir?"