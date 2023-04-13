Uçan Süpürge ödülleri açıklandı

Yayınlanma: 13.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.04.2023 - 03:00

Bu yıl, 31 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek 26. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde Onur Ödülü oyuncu Tilbe Saran’a, Bilge Olgaç Başarı Ödülleri oyuncu Asiye Dinçsoy, yönetmen-senarist Belmin Söylemez ve kurgucu Selda Taşkın’a, Genç Cadı Ödülü ise oyuncu Öyküsu Özyürek’e 31 Mayıs’ta düzenlenecek açılış töreninde sunulacak.





