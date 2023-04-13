Uçan Süpürge ödülleri açıklandı

Çeyrek asrı geride bırakan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin her yıl sinemadaki kadın emeğinin altını çizmek ve görünür kılmak, yeni kuşak kadın sinemacıları cesaretlendirmek üzere verdiği ödüller belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2023 - 03:00
Uçan Süpürge ödülleri açıklandı
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Bu yıl, 31 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek 26. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde Onur Ödülü oyuncu Tilbe Saran’a, Bilge Olgaç Başarı Ödülleri oyuncu Asiye Dinçsoy, yönetmen-senarist Belmin Söylemez ve kurgucu Selda Taşkın’a, Genç Cadı Ödülü ise oyuncu Öyküsu Özyürek’e 31 Mayıs’ta düzenlenecek açılış töreninde sunulacak.



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