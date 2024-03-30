Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin 27'ncisi Ankara'da düzenlenecek

27'ncisi düzenlenecek olan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'ne geri sayım başladı.

AA
Yayınlanma: 30.03.2024 - 18:55
Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin 27'ncisi Ankara'da düzenlenecek
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Sinema tutkunları, uzun bir geçmişe sahip olan ve kadın sinemacıların emeğini görünür kılmayı amaçlayan "Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali"nin 27'nci yılında buluşmaya hazırlanıyor. Festival, 9-16 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek.

Uçan Süpürge Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında düzenlenecek etkinlikler arasında "Onur", "Bilge Olgaç Başarı" ve "Genç Cadı" ödüllerinin sahiplerini bulacağı törenler de yer alacak.

Bu yılki tema "Daha Fazlası, Daha Azı Değil: Sen Uçuşu Hatırla" olarak belirlenen festivalde, kadın sinemacıların eserleri ön plana çıkarılacak. Filmler, başkentin en eski sinemalarından olan ve geçtiğimiz yıl yeniden açılan "Kavaklıdere Sineması"nda, artık yeni adıyla "Kült Kavaklıdere"de gösterilecek. Festivalin film seçkisi ve programı ise yakın bir zamanda açıklanacak.

Festival kapsamında düzenlenen ödül törenlerinde, kadın sinemacılara destek olmak ve onların çalışmalarını ödüllendirmek amaçlanıyor. Bu yılın Onur Ödülü, oyuncu Hatice Aslan'a, Bilge Olgaç Başarı Ödülleri ise oyuncu Tülin Özen, yönetmen Ayşe Polat ve yapımcı Nida Karabol'a takdim edilecek. Genç Cadı Ödülü ise oyuncu Deniz İlhan'a verilecek.

Ödül törenleri, 9 Mayıs akşamı düzenlenecek olan festivalin açılış töreninde gerçekleştirilecek.


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