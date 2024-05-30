Üçüncü kişisel sergisini açan Tuğcu, geliri SMA’lı çocuklara bağışlayacak

Tuğcu, “İzleyici resimden ve sanatçıdan ne almak istediğini kendisi belirlemektedir” diyor.

Mehmet S. Aman
Yayınlanma: 30.05.2024 - 04:00
Üçüncü kişisel sergisini açan Tuğcu, geliri SMA’lı çocuklara bağışlayacak
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Haluk Naci Tuğcu, Bahçeşehir Üniversitesi Kuzey Kampüs içinde yer alan Fırat Neziroğlu Art Space’te, “Kavuşma” adlı sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Sanat yaşamına 2000’de başlayan Tuğcu’nun üçüncü sergisi olan “Kavuşma”daki eserler ilk kez günyüzüne çıkıyor. Rüzgâr Alsabeyit Serdar küratörlüğünde, 12 eserle açılışı yapılan serginin tüm geliri SMA’lı çocuklara bağışlanacak. Sergi 21 Haziran’a kadar görülebilecek.

Tamamen soyut eserlerden oluşan sergi, adından da anlaşılacağı gibi “kavuşma” teması çevresinde şekilleniyor. Tuğcu, eserleriyle yaşama bakış açısını aktarıyor, sanatseverlerin farkındalık seviyesini artırma yoluna gidiyor, izleyicinin yaşamına, ruh ve düşün dünyasına ortak olmaya girişiyor. İzleyiciyle, farkındalık izdüşümünde “kavuşmayı” deniyor. Tuğcu eserlerine, “Hedef Noktaları”, “Yükseliş”, “İçsel Güç* gibi başlıklar koyarak ve kısa açıklamalar ekleyerek izleyiciyle sözel bir iletişim kurmayı da ihmal etmiyor ve ekliyor: “Herkes kendi gerçekliğini kendi seçimleriyle yaratır, buna sanatçı bile dahil olabilir. İzleyici resimden ve sanatçıdan ne almak istediğini kendisi belirlemektedir.” 

Sergiyi oluştururken eserlerin seçilmesinde sanatçıyla birlikte ilerlediğini belirten küratör Rüzgâr Alsabeyit Serdar, “Sergide her şey birbirini doğurdu. Eserlerin yapım aşamasında da müdahalemiz oldu” dedi. Serginin “dönüşümü”, “iyi olmayı” ve “duygu terbiyesini” çağrıştırdığını vurgulayan Serdar, “Soyut eserler zordur. Bana çok iyi gelen bir eser bir başkasına iyi gelmezken yorumlama farkı da doğuruyor. Sanat tek kişilik bir şey ve herkese yarattığı enerji, geçirgenlik farklı olabiliyor” dedi.


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