Uğur Mumcu konser ile anılacak

Yayınlanma: 03.01.2025 - 10:22

Güncelleme: 03.01.2025 - 10:22

İzmirliler, yeni yılın ilk ayını birbirinden güzel etkinliklerle karşılaşacak. AASSM’nin ev sahipliği yapacağı konserler, fotoğraf sergileri ve atölyeler, yine unutulmayacak anlara sahne olacak. 5 Ocak’ta ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın İzmir prömiyeri ile başlayacak ocak ayı etkinlikleri, 31 Ocak günü gerçekleştirilecek İzmir Devlet Senfoni Orkestrası konseri ile sona erecek. Ocak ayında açılan sergiler şubat ayına kadar ziyaretçileri ağırlayacak.

FAZIL SAY’DAN İZMİR PRÖMİYERİ

AASSM, 5 Ocak’ta dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ı ağırlayacak. "Piyano başında 50. Yıl" adlı konserde, Say'ın yeni piyano eserlerinin İzmir prömiyeri yapılacak. Konserde, Say'ın kahinlerin ve kehanetlerin merkezi kabul edilen Klaros’u güçlü müziğiyle betimlediği yeni eseri Kehanetler Tapınağı “Klaros”, Samed Behrengi'nin eserinden esinlenerek bestelediği "Küçük Kara Balık" ve çok sevilen eseri İnsan İnsan'ın piyano versiyonu İzmirli dinleyici ile buluşacak. İzmir prömiyerinde yer alan diğer eser ise Say'ın flüt ve piyano için bestelediği "Bosphorus Romance" olacak. Bu parçada, Say'ın güçlü piyanosuna başarılı flüt sanatçısı Aslıhan And eşlik edecek. Prömiyer eserlerin yanı sıra Say'ın "Karatoprak" ve F. Schubert'in "Arpeggione" sonatı da konserde seslendirilecek parçalar arasında yer alıyor. Konser saat 20.00’de başlayacak.

KONSERLER VE ÇOCUK ATÖLYESİ

10 Ocak günü İzmir Devlet Senfoni Orkestrası konseri Büyük Salon’da saat 20.00’de gerçekleştirilecek. 11 Ocak günü saat 14.00’te ise 8-10 yaş arası çocuklar için Hayal Terzisi Masal Atölyesi düzenlenecek. Müzik Kütüphanesi’nde ücretsiz katılımla yapılacak atölye çalışması için www.aassm.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırılıyor. 15 Ocak’ta da Olten Filarmoni Orkestrası konseri var. Jurjen Hempel'in yönettiği orkestra, dev koro kadrosu ile Ludwig van Beethoven'ın 9. Senfoni’sini seslendirecek. Konser, Büyük Salon’da saat 20.30’da düzenlenecek. AASSM, 17 Ocak günü saat 20.00’de İzmir Devlet Senfoni Orkestrası konserine ev sahipliği yapacak.

UĞUR MUMCU ANILIYOR

24 Ocak 1993'te Ankara'da uğradığı bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyet Gazetesi yazarı araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu, vefatının 32. yılında konserle anılacak. 24 Ocak’ta AASSM Küçük Salon’da düzenlenecek ücretsiz konser saat 20.00’de başlayacak. Aynı gün Büyük Salon’da ise İzmir Devlet Senfoni Orkestrası konseri saat 20.00’de gerçekleştirilecek.

KONSERLER KULAKLARIN PASINI SİLECEK

Senfonik Tınılarla Orkestra Akademisi & Gülsin Onay konseri 27 Ocak günü saat 20.00’de Büyük Salon’da yapılacak. 28 Ocak saat 20.00’de ise Tekfen Filarmoni Orkestrası konseri var. Olten Filarmoni Orkestrası Olten Brass Band konseri ise 29 Ocak günü saat 20.30’da Büyük Salon’da düzenlenecek. Ayın son konseri ise 31 Ocak’ta. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası konseri, Büyük Salon’da saat 20.00’de dinleyicileri ile buluşacak.

SERGİLER ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Ocak ayında AASSM’de çok sayıda sergi de var. 31 Ocak tarihine kadar sürecek Kubilay Anıtı Sergisi, Alt Kat Galeri bölümünde ziyaretçilerini bekliyor. Cumhuriyet Gazetesi’nin öncülük ettiği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa hazırlanan sergide yer alan bilgi, belge ve fotoğraflar, şehit Kubilay ve arkadaşları ile anıtın ayrıntılı öyküsünü içeriyor. 6 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında ise Mehmet Erman Yıldız’dan Pano Karelerin Işığı adlı fotoğraf sergisi Üst Kat Doğu Galeri bölümünde sergilenecek. Küratörlüğünü Elif Genç’in yaptığı sergide yer alan fotoğrafların her biri bir hikâye anlatırken, katılımcılara farklı bakış açılarını ve kompozisyonları keşfetme imkanı veriyor. Sergi, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, aynı zamanda müzik ve teknolojinin uyumunu da hissettiriyor. 10 Ocak-16 Şubat tarihleri arasında, Ertuğrul Tugay’ın Dağdan Doğadan Ertuğrul Tugay fotoğraf sergisi Giriş Kat Galeriler bölümünde olacak. 30 yılı aşkın süredir fotoğraf çekmeye devam eden Tugay, çektiği fotoğraflarla ilk kişisel sergisini açıyor. AASSM’deki tüm sergiler, ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.