Uğur Mumcu, “Unutma Bizi” oyunuyla Karabağlar’da anıldı
Gazetemiz yazarı Uğur Mumcu, katledilişinin 31. yıldönümünde Karabağlar Belediyesi'nin organize ettiği “Unutma Bizi” oyunuyla anıldı. Cengiz Toraman tarafından yazılıp yönetilen oyunda, tiyatro sanatçıları Levent Üzümcü ve Orhan Aydın'ın performansı ayakta alkışlandı.
31 yıl önce bombalı suikast sonucu katledilen Cumhuriyet Gazetesi yazarı Uğur Mumcu, Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı. Bu kapsamda Levent Üzümcü Tiyatrosu, “Unutma Bizi” oyunuyla Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahne aldı. Cengiz Toraman tarafından yazılıp yönetilen ve Mumcu’nun yaşamını anlatan oyunda, tiyatro sanatçıları Levent Üzümcü ve Orhan Aydın performanslarıyla ayakta alkışlandı.
Üzümcü ve Aydın’ın anlatımlarının yanı sıra, Solist Gülcan Altan ve Piyanist Dengin Ceyhan müzikleri ve belgesel gösterimleriyle izleyicinin belleğini tazeledi. Gösteri sonunda Karabağlar Belediyesi Başkanvekili Murat Baran Uygun sanatçılara teşekkür ederek, adlarına dikilen 3 fidanın sertifikasını sundu.
Oyunu, aralarında meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin olduğu çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.
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