Uğur Yücel ve Ata Demirer 'Bir İhtimal Daha Var'da bir araya geldi

Yayınlanma: 06.03.2025 - 16:57

Güncelleme: 06.03.2025 - 16:58

Deniz Akçay’ın yazıp, Hakan Algül’ün yönettiği, başrollerini Uğur Yücel, Ata Demirer ve Esra Bilgiç'in paylaştığı Bir İhtimal Daha Var 20 Mart'ta izleyiciyle buluşuyor. Başrollerin yanı sıra Hakan Salınmış, Sezin Akbaşoğulları, Beyti Engin, Ümit Kantarcılar, Cihan Ercan, Tuna Orhan, Murat Kılıç, Ediz Akşehir ve Altan Erkekli’yi bir araya getiren Bir İhtimal Daha Var, komedi ve macerayı gizemli bir örgüde harmanlıyor.

BİR İHTİMAL DAHA VAR HAKKINDA:

Bir gazetede spor bahisleri yazarı olarak çalışan İsa(Ata Demirer), babasından miras kalan yeteneği sayesinde bir zamanlar fırtınalar estirmiş, bahis dünyasının bir numaralı ismi haline gelmiştir. Ancak son zamanlarda tahminleri tutmamaya başlar, bu da onun işini kaybetmesine ve düşman kazanmasına sebep olur. İsa tüm umutlarını kaybetmişken, karşısına ünlü iş adamı Refik (Uğur Yücel) çıkar. Refik onu tüm dertlerinden kurtarabilecek tek kişidir ama ortada ufak bir sorun vardır: Refik’in ölü olması. Altüst olmuş hayatına giren Refik'in ruhu İsa’ya bir çıkış yolu sunarken İsa, Refik'i kimin öldürdüğünü bulmalı ve ölümünün ardındaki gerçeği açığa çıkarmalıdır.



20 Mart’ta Netflix’te izlenebilecek yapım BKM imzası taşıyor.