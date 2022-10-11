11 Ekim 2022 Salı, 00:01

Mehmet Ali Güller’in yayına hazırladığı Ukrayna-Tarih Yapan Savaş adlı kitapta, nedenleri ve sonuçlarıyla Rusya-Ukrayna savaşının tarihsel arka planına, bugününe, dünyanın gidişatına ve ülkemize yansımalarına ilişkin makaleler yer alıyor. Kitapta yer alan yazarlar ve makale başlıkları şöyle: Hasan Bögün: “Ukrayna ve Emperyalist Matruşka”. Mehmet Ali Güller: “Rusya’nın NATO Kuşatmasını Ukrayna’dan Yarma Harekâtı”. Ceyda Karan: “Donbass’ın Sekiz Yıllık Savaşı”. Prof. Dr. Barış Doster: “Ukrayna-Rusya Savaşı ve Avrasya”. Gökhun Göçmen: “Çin’in ‘Ukrayna Krizi’ Politikası”. Mehmet Kıvanç: “ABD’nin Ukrayna’daki Laboratuvarları”. Erkin Öncan: “Savaşın Yalanları”. Çağla Üren: “Sosyal Medya Devleri Nasıl Taraf Oldu?”. Emre Köse: “Ukrayna’nın Neo-Nazizm Sorunu”. Onur Bayrakçeken: “Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kültürel Pogrom”.

Ukrayna-Tarih Yapan Savaş / Yayına Hazırlayan: Mehmet Ali Güller / Kırmızı Kedi Yayınevi / 152 s.