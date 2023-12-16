Ülkü Demiray, Emine Işınsu Roman Ödülü’nü aldı

Yayınlanma: 16.12.2023 - 15:29

Güncelleme: 16.12.2023 - 16:09

Türk Edebiyatı’nın önemli yazarlarından Emine Işınsu adına düzenlenen roman ödülü, ilk kez bu yıl sahibini buldu. 141 eserin başvurduğu yarışmada, Ülkü Demiray’ın “Cümbezin Kızı” adlı eseri, jüri tarafından ödüle değer görüldü. Ödül töreni, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

Törene, milletvekilleri, çok sayıda yazar, akademisyen, üniversite öğrencisi ile Işınsu’nun ailesi ve yakınları katıldı. Sunuculuğunu, televizyoncu ve Işınsu’nun yeğeni Banu Zorlutuna’nın yaptığı tören, İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı, ardından Işınsu’nun röportaj ve fotoğraflarının yansıtıldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

‘YENİ YAZARLARIN ÇIKMASI AMACIYLA’

Açılışta konuşan, Emine Işınsu Roman Ödülü Tertip Komitesi Başkanı ve Işınsu’nun eşi, Milli Düşünce Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr İskender Öksüz, 2021 yılı Mayıs ayında yaşamını yitiren eşinin Türk edebiyatında önemli bir yeri olduğunu belirtti. Öksüz, Işınsu’nun, Töre Dergisi’ni çıkartırken, yeni yazarların, yeni yeteneklerin ortaya çıkması için “Dündar Taşer Roman Armağanı” düzenlediğini, daima da genç yetenekleri teşvik ettiğini söyledi. Öksüz “Bildiğiniz birçok edebiyatçı ve yazar da bu yarışmalarda tanındı. Biz de bundan yola çıkarak, yeni edebiyatçıların çıkmasına vesile olmak amacıyla bu ödülü düzenledik” diye konuştu. Ödül jürisinde yer alan Prof. Dr. İlber Ortaylı ise Emine Işınsu’nun Türkçesinin muhteşem olduğunu ve her zaman unutulmayan yazarlar arasında olacağını ifade etti. Ortaylı, Işınsu’nun eserlerinin Türk kültürüne ve tarihine ışık tuttuğunu, Türk edebiyatının gelişmesine katkı sağladığını vurguladı.

KIBRIS TÜRKLERİNİ ANLATIYOR

Ödül töreninde, Ülkü Demiray’a Cümbezin Kızı adlı eseriyle Emine Işınsu Roman Ödülü verildi. Ödülü, Prof. Dr. Öksüz ile Prof. Dr. Ortaylı birlikte takdim etti. Demiray, ödülü alırken duyduğu mutluluğu dile getirdi ve Emine Işınsu’ya saygılarını sundu.

Demiray, Cümbezin Kızı adlı eserinin, Kıbrıs’ın acılarını aksettiren bir roman olduğunu, Işınsu’nun da Kerkük Türklerini, Yunanistan ve Bulgaristan Türklerini yazdığını anımsattı. Demiray, “Yaşasaydı Kıbrıs Türklerini de yazmak isterdi. Cümbezin Kızı da buna vesile oldu” dedi. Prof. Dr. Öksüz, 2025 roman ödülü için de 1 Mart 2025’e kadar başvuru alınacaklarını duyurdu. Başvuru şartlarının “emineisinsu.com” adresinden öğrenilebileceğini belirten Öksüz, sonucun da Emine Işınsu’nun doğum tarihi olan aynı yılın 17 Mayıs günü açıklanacağını bildirdi. Öksüz, “Jürimiz de aynı olacak. Bu kez kazananı 2 cumhuriyet altınıyla ödüllendireceğiz” dedi.