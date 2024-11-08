Ulu Önder Saygun'un eserleri ile anılacak

Yayınlanma: 08.11.2024 - 13:07

Güncelleme: 08.11.2024 - 13:07

Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu'nda 8 Kasım Cuma (bugün) 20.00'da verilecek konser, Saygun'un yetiştirdiği duayen şef Gürer Aykal yönetiminde ilk Türk operası "Özsoy" dan “Yakarış” ve “Bebekleri·n Kayboluşu - Ahri·man” ile başlayacak.





Konserde Saygun'un, Taş Bebek Operası’ndan Sui·t , Yunus Emre Orotoryosu'ndan "Bad-I Sabaya Sorsunlar..." ve Saygun'un koro ve orkestra için bestelediği, "Manastır Türküsü" seslendirilecek. Orkestra ve şefleri Kübra Şenyaylar yönetimindeki Koro İstanbul Devlet Opera Balesi solist sanatçıları soprano Mine Kurtoğlu, tenor Bülent Külekçi, bas Tuncay Kurtoğlu'na eşlik edecek.