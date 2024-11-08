Ulu Önder Saygun'un eserleri ile anılacak
Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanılışının 86. Yıldönümünde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), şef Gürer Aykal yönetiminde tamamı Cumhuriyetin ilk büyük bestecilerinden Ahmet Adnan Saygun'un eserlerinden oluşan özel birkonser verecek.
Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu'nda 8 Kasım Cuma (bugün) 20.00'da verilecek konser, Saygun'un yetiştirdiği duayen şef Gürer Aykal yönetiminde ilk Türk operası "Özsoy" dan “Yakarış” ve “Bebekleri·n Kayboluşu - Ahri·man” ile başlayacak.
Konserde Saygun'un, Taş Bebek Operası’ndan Sui·t , Yunus Emre Orotoryosu'ndan "Bad-I Sabaya Sorsunlar..." ve Saygun'un koro ve orkestra için bestelediği, "Manastır Türküsü" seslendirilecek. Orkestra ve şefleri Kübra Şenyaylar yönetimindeki Koro İstanbul Devlet Opera Balesi solist sanatçıları soprano Mine Kurtoğlu, tenor Bülent Külekçi, bas Tuncay Kurtoğlu'na eşlik edecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'den 'ABB' açıklaması
- Milyarlık vurgun iddiası!
- Salim Güran'ın eşine 'jandarma' sorusu
- Görüntülerle ortaya çıkardı: Doktor gözaltında
- Hâkimin itirafı
- Yavaş'tan 'istifa' iddialarına açıklama
- Ünlü fenomen adeta bir servet kazandı!
- Galatasaray, Tottenham'ı sahadan sildi!
- Arbede çıktı, oturuma son verildi
- Köy tipi yoğurt diye yedirmişler!