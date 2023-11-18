Uluslararası 13. Suç ve Ceza Film Festivali, CRR’deki açılış ve ödül töreniyle başladı

Yayınlanma: 18.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.11.2023 - 03:33

Uluslararası 13. Suç ve Ceza Film Festivali, önceki akşam Cemal Reşit Rey Sahnesi’nde festival başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer’in ifade özgürlüğünün kapsamını açıklayan konuşması ve ödül töreniyle açıldı. Festivalin “akademik onur ödülü” İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar tarafından insan hakları ve ifade özgürlüğü konusunda sürdürdüğü çalışmaları nedeniyle Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’ye sunuldu. Kuçuradi, “İfade özgürlüğüyle ilgili problemleri göstermenin belki en iyi yolu sinemadır. Bunu gören Adem Sözüer ve arkadaşlarının bu girişimine çok çok değer veriyorum. Çünkü göremeyenler de görsün diye gözümüzün içine bir şeyler sokmaya çalışıyorlar. Devam...” diyerek hem yaptıkları iş için hem de ödül için teşekkür etti.

“Sinema onur ödülü”nü sinema ve tiyatro oyuncusu Ayşenil Şamlıoğlu, Pelin Esmer’in elinden aldı. Şamlıoğlu, “değer bilinmeyen dünyada değer bildikleri için” jüriye teşekkür etti. Sinema eleştirmeni Alin Taşçıyan ve törene katılamayan görüntü yönetmeni Hüseyin Özşahin’e de “sinemaya katkı ödülü” sunuldu.

‘OSCAR ADAYI FİLMLER’

Festivalin YouTube kanalından da canlı yayımlanan törende, festivalin direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci, “Biz festivali, sadece her yıl biriktirdiğimiz aratarak çoğalan dostlarımızla gerçekleştiriyoruz. Destekleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Bu yıl festivalde gösterimde olacak filmlerin birçoğu aynı zamanda kendi ülkelerinin Oscar adayları. ‘Herkes için adalet’ demeye devam ediyoruz ama özellikle bu yıl ve bundan sonra herkes için sinema diyoruz” diye konuştu. Semerci, katılımcılara festival hakkında ayrıntılı bilgiler vererek konuşmasını sonlandırdı.

Yarışma filmlerinin ve jüri üyelerinin tanıtımının ardından yönetmen Mehdi Fikri’nin “Alev Sönmeden Önce” filminin Türkiye’deki ilk gösterimi yapıldı.

Kuçuradi’nin konuşmasıyla İstanbul Üniversitesi Merkez Bina’da başlayacak festival kapsamındaki akademik program 17-23 Kasım arasında olacak. “İfade Özgürlüğü” temasıyla ve sinema endüstrisindeki gelişmelerin ele alınacağı VisionIST ise 18-22 Kasım’da Beyoğlu Metrohan’da gerçekleşecek.