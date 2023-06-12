Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Yayınlanma: 12.06.2023 - 13:36

Güncelleme: 12.06.2023 - 13:38

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde en iyi belgesel film ödülü Fırat Özeler'in "Kavur" filminin oldu.

Festivalde Jüri Özel ödülünü Sedat Benek'in "Madak" filmi, Suha Arın En İyi Belgesel ödülünü Eren Aybars Arpacık'ın "Etrim'in Altın Kızları" filmi almaya hak kazandı.

Uluslararası Kısa Metraj Belgesel Film kategorisinde Deniz Telek'in, “Suyu Bulandıran Kız” eseri jüri özel ödülüne, Milena Trivier'in “Algoritm Of Beauty" eseri En İyi Film ödülüne layık görüldü.

Uluslararası Uzun Metraj Belgesel Film kategorisindeyse Zafer Sevener ve Sibel Sümer'in "Araya Korona Girmeseydi…” eseri Mansiyon ödülünü, Berna Gençalp'in "Kim Mihri” eseri Jüri Özel ödülünü aldı.

Safranbolu Temalı Ulusal Belgesel Film Yapım Destek Yarışması kategorisinde Aytekin Aytekin en iyi proje ödülünü Başak Çardak'ın "Safranbolu'nun Altın Çiçeği Safran" isimli eseri aldı.