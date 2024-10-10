Uluslararası Ankara Kukla Festivali: Dünyanın Renkleri Başkent’te Buluşuyor

Yayınlanma: 10.10.2024 - 10:58

Güncelleme: 10.10.2024 - 10:58

Ankara, bu yıl onuncusu düzenlenen Uluslararası Ankara Kukla Festivali ile bir kez daha sanatsal zenginliğin merkezi haline geliyor. 13-20 Ekim tarihleri arasında, Kukla Karagöz Gösteri ve Sahne Sanatları Derneği (KUKSADER) ve Tiyatro TEMPO’nun iş birliği ile gerçekleşecek festival, 20 ülkeden kukla sanatçılarının yaratıcı performanslarına sahne olacak. Festival, kukla tiyatrosunun yalnızca çocuklar değil, gençler ve yetişkinler için de geniş bir ifade alanı olduğunu kanıtlıyor.





Festivalin açılışını, 14 Ekim’de Güney Kore yapımı “Sarıl Bana Kumiho” adlı oyun yapacak. Kore mitolojisindeki dokuz kuyruklu Kumiho’nun insan olma arzusunun anlatıldığı oyun, Nejat Uygur Salonu’nda izleyicilerle buluşacak. Kültürler arasında köprü kurmayı amaçlayan etkinlikte, Kazakistan’dan “Rüzgarın Fısıltısı,” Sırbistan’dan “Keman ve Sevda,” Bulgaristan’dan “Filifyonka” gibi performanslar da sahnelenecek.





Festivalde Türkiye’den geleneksel gölge oyunu Karagöz’ün çağdaş uyarlamaları da var. Tiyatro Tempo’nun sahneleyeceği “Karagöz Aranıyor Baba” ve “Karagöz Şişe Avcısı” gibi oyunlar, geleneksel sanata modern yorumlar getirecek. Bu özel etkinlik, ayrıca kukla tiyatrosuna ilgiyi artırmak amacıyla atölyeler, sergiler ve uluslararası bir çalıştay da sunacak. Online ve yüz yüze gerçekleştirilecek 4. Uluslararası Bilimsel Çalıştay, kukla sanatının farklı boyutlarına odaklanacak.





Festivalin ev sahibi Tiyatro TEMPO, 1984 yılından bu yana kukla tiyatrosuna olan katkılarıyla tanınıyor. Küçük yaşlardan itibaren çocukların estetik algısını zenginleştirme, kültürel mirası geleceğe taşıma vizyonuyla hareket eden Tiyatro TEMPO, pandemi sürecinde dahi çocukları ve yetişkinleri sanatsız bırakmamıştı. Bu yıl da Ankara’nın çeşitli sahnelerinde, halkla buluşturacakları kukla oyunlarıyla şehrin sanatsal ritmini yükseltiyorlar.





Uluslararası Ankara Kukla Festivali, her yaştan izleyiciye hitap eden geniş repertuvarıyla kültür ve sanatın başkentteki en renkli yüzlerinden biri olmaya devam ediyor.