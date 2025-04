Uluslararası Ankara Müzik Festivali 39. Yılını Üç Muhteşem Konserle Uğurluyor

Yayınlanma: 24.04.2025 - 11:11

Güncelleme: 24.04.2025 - 11:11

Başkent’in en uzun soluklu kültür-sanat etkinliklerinden biri olan Uluslararası Ankara Müzik Festivali, 39. yılında da müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Nisan ayı boyunca Ankara’yı müzik ve dansla dolduran festival, 28-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek üç etkileyici konserle bu yılki serüvenine veda ediyor.

Yedi Besteciden Yedi Yöreye: "Mozaik"

Festivalin kapanış haftasının ilk konseri, 28 Nisan Pazartesi akşamı Semplice Quartet ile gerçekleşecek. Sanatın farklı disiplinleriyle iç içe geçen üretimleriyle öne çıkan topluluk, “Yedi Genç Besteciden, Yedi Yöremize Ait, Yedi Tema Üzerine: Mozaik” başlıklı projeleriyle sahnede olacak. Cem Oslo, Evrim Demirel, Uğurcan Öztekin, Bogatay Köptülü, Barış Lütfi Büyükyıldırım, Aslıhan Keçebaşoğlu ve Erberk Eryılmaz’ın eserlerinin yanı sıra Claude Debussy’nin Sol Minör Yaylı Dörtlüsü Op. 10’u da programda yer alıyor.?Yer: CSO Ada Ankara Tarihi Salon?Saat: 20.00

Sinema Müzikleri Başkent'te Yankılanacak

29 Nisan Salı akşamı, Metallon Brass Ensemble sinema tarihine damga vurmuş müziklerle Ankaralı dinleyicilerin karşısında olacak. Atina Devlet Orkestrası Nefesli Çalgılar & Perküsyon Topluluğu bünyesinde yer alan topluluk, Şef Nikos Haliassas yönetiminde The Godfather, La Strada, Eight and a Half gibi klasikleşmiş filmlerin müziklerini yorumlayacak.?Yer: CSO Ada Ankara Tarihi Salon?Saat: 20.00

Festival Finali: Bir Asırlık Orkestra, Genç Bir Virtüöz

30 Nisan Çarşamba akşamı ise festivalin görkemli finali gerçekleşecek. Rusya Devlet Akademik Senfoni Orkestrası “Evgeny Svetlanov”, SCA Müzik Vakfı kurucularından Mehmet Başman anısına sahne alacak. Şef Fedor Beznosikov yönetimindeki orkestraya, ülkemizin genç piyanistlerinden Salih Can Gevrek solist olarak eşlik edecek. Konserde Rahmaninov’un 2 No’lu Piyano Konçertosu ve P.I. Çaykovski’nin 4. Senfonisi seslendirilecek.?Yer: CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon?Saat: 20.00

Festival, Türk bestecilerin eserlerinin seslendirilmesi, genç solistlerin sahneye taşınması ve uluslararası iş birlikleriyle yine ilkelere sadık kalarak son buluyor. 2026 yılında 40. kez düzenlenecek Uluslararası Ankara Müzik Festivali, şimdiden heyecanla bekleniyor.