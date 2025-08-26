Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, "Elektronika" temsiliyle sona erdi.

DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankasının katkılarıyla 1-25 Ağustos tarihlerinde Bodrum'da düzenlenen festivalin kapanışı, çağdaş dansın Türkiye'deki güçlü temsilcileri Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDT Ankara) ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDT İstanbul - MDTİst) tarafından sahnelenen "Elektronika" ile yapıldı.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde sanatseverlere unutulmaz bir kapanış yaşatan temsilde iki modern dans topluluğu sahne alarak elektronik müzikle harmanlanan dinamik koreografileriyle alışılmış kalıpların dışına çıkan yenilikçi bir dans gösterisi sundu.

Klasik balenin en özel başyapıtlarından çağdaş dansın en özgün örneklerine uzanan zengin bir programla sanatseverlere unutulmaz deneyimler yaşattı.

22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Bodrum'un kültür ve sanat hayatına renk katarken, izleyicilere de farklı dans türlerini bir arada görme fırsatı sundu.

Klasik eserlerin ihtişamıyla modern koreografilerin yenilikçi yaklaşımının buluştuğu festival dans tutkunları için kaçırılmaması gereken bir etkinlik olarak yaza damgasını vurdu.

16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali ile 8. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nden sonra 22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali de kendi rekorunu kırarak ulaştığı seyirci sayısı ile Mayıs'tan itibaren düzenlenen uluslararası festivallerin seyirci sayısı 51 bin 744 olduğu belirtildi.

FESTİVAL TARİHİNİN EN YÜKSEK SEYİRCİ SAYISINA ULAŞTI

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde gerçekleştirilen festival kapsamında bu yıl 7 farklı eserden oluşan 13 temsil sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Festival, 14 bin 800 izleyici sayısıyla bir önceki yıla göre daha geniş bir kitleye ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye'nin önemli kültür-sanat etkinliklerinden biri olma özelliğini sürdüren festivalde Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi bale ve modern dans sanatçılarının yanı sıra festivalin uluslararası konuk topluluğu dünyaca ünlü "Moskova Klasik Bale Tiyatrosu N. Kasatkina ve V. Vasilöv" da sahnedeydi.

Bu yılki festivalde, geçtiğimiz yıl olduğu gibi, 2024'de hayatını kaybeden Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Almula Özlem de anıldı.