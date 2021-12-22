Uluslararası Expo 2021 Hatay, şehrin ekonomisine katkı sağlayacak

22 Aralık 2021 Çarşamba, 04:00

Uluslararası Expo 2021 Hatay, “Medeniyetler Bahçesi” temasıyla 1 Nisan 2022’de kapılarını dünyaya açacak. “Expo”lar, fuarların ve sergilerin yer aldığı, genelde kültür-sanat, tarih ve yemek alanlarını kapsayan “olimpiyatlar” olarak tanımlanıyor. Yapıldığı kentlerde milyonlarca kişiyi ağırlaması bakımından yaz olimpiyatları ve dünya kupası etkinlikleriyle yarışıyor. Hatay’da yapılacak expo, resmi olarak 30 Haziran’da sona erecek. Ancak etkinlikler 29 Ekim 2022’ye kadar devam edecek. Bu süre boyunca şehre 2 milyondan fazla ziyaretçi çekmesi bekleniyor. Bu ziyaretçilerden yüzde 25’inin ise yabancı olacağı tahmin ediliyor.

TARİH, KÜLTÜR, GASTRONOMİ...

Expo 2021 Hatay’ın tanıtımı önceki gün İstanbul, Feriye’de yapıldı. Sunuculuğunu kendisi de Hataylı olan oyuncu Mert Fırat’ın yaptığı toplantıya Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş dahil, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Şişli, Maltepe, Sarıyer, Beşiktaş, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Kartal belediye başkanları katıldı. Tanıtım toplantısında inşaatların yüzde 99’unun sona erdiği ve provaların başlandığı açıklandı.

Peki, Expo Hatay’da neler olacak? UNESCO’nun gastronomi kenti olarak kabul ettiği 36 şehir arasında yer alan Hatay’da doğal olarak gastronomi öne çıkacak alanlardan birisi. Ancak Hatay aynı zamanda medeniyetler şehri. Mezopotamya, Doğu Akdeniz ve Anadolu’da bilinen en az 13 farklı medeniyetin izlerini taşıyor, tarihi 43 bin yıl öncesine kadar uzanıyor. Bu bakımdan tarih de doğal olarak Expo’da önemli bir yer tutacak. Öte yandan birçok kültüre ev sahipliği yaptığı için kültür ve sanat alanında da birçok etkinlik düzenlenecek. Bir “kültür sanat sokağı” yer alacak, kurulacak sahnede ünlü sanatçılar konser verecek.

ŞEHRİN EKONOMİSİNE KATKI

Sanatsal, tarihsel ve kültürel çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Expo 2021 Hatay’da; iyi gıdadan organik tarıma, kültürel kardeşlikten sürdürülebilir kalkınmaya geniş bir çerçevede temalar ele alınacak.

Expo alanları içerisinde yer alacak katılımcı bahçeleri, tematik bitki bahçeleri, çiçek sergi alanları ve bitki müzesi gibi fonksiyonları ile ziyaretçilerin kendi bölgelerini daha yakından tanımalarının yanı sıra, yaşadıkları ülke ve iklime uzak bitkileri de görme ve onlar hakkında bilgi sahibi olma imkânı sunulacak.

Hatay, son 10 yıldır Suriye’deki iç savaşın etkilerini en çok hisseden şehirlerden biri. Şu an resmi olarak 500 bin, gayri resmi olarak ise 1 milyona yakın Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Bunun şehrin hem ekonomisine etkisi hem de sosyo-kültürel çok fazla etkisi oldu. Üstüne gelen koronavirüs salgını ve yavaşlayan ekonomi de Hatay’ı oldukça olumsuz etkiledi. Bu nedenle Expo’nun şehre büyük bir hareketlilik getirmesi ve şehrin ekonomisine katkıda bulunması amaçlanıyor.

"ATATÜRK’ÜN EMANETİ"

Toplantıda bir konuşma yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay şehri olarak uzun vadeli bir kalkınma stratejisi planladıklarını; şehrin ekonomisi, turizmi, tarımı ve destinasyon markası olarak gelişimi için Expo’yu hayata geçirdiklerini söyledi. Lütfü Savaş, “Çok iddialı bir projeye soyunduk” diyerek “En çok istediğimiz şey, bölgeye barışın gelmesi” diye konuştu. Savaş, “Bu projeyle Hatay’ın makus kaderine müdahale ediyoruz. Daha huzurlu, daha mutlu, yarına umutla bakan bir şehir olsun istiyoruz” dedi. “Hatay, bize Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetidir” diyen Savaş, “Hatay’a sahip çıkılmalı” ifadelerini kullandı. Başkan, bu proje için devletten hiçbir destek alınmadığının da altını çizdi.

Expo 2021 Hatay’ın logosu sadece Hatay’da yetişen “Barış Çiçeği” olarak belirlendi. Maskot ise İran sınırıyla birlikte sadece Hatay’da yaşayan ceylan oldu.

Expo 2021 Hatay, pandemi sonrasında insanlık için müreffeh ve sürdürülebilir bir rota çizmek için küresel bir platform olma özelliğine de sahip olacak. Etkinlikte birçok alt tema ile bu rotanın belirlenmesine destek verilecek. Bu alt temalar şöyle sıralanıyor: Sürdürülebilir Kalkınma ve Organik Tarım, İyi Bir Hayat İçin İyi Gıda, Sağlık İçin Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler, Kültürel Kardeşlikte Kreatif Yollar.