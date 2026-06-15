Uluslararası Gürer Aykal Şeflik Yarışması ödülleri verildi

Keman sanatçısı Nazlı Avcı'nın sunduğu törenin açış konuşmasını yapan yarışmanın sanat yönetmeni devlet sanatçısı şef Rengim Gökmen, “Bu yarışmaya adını vererek farklı bir değere ulaşmasını sağlayan Sayın Gürer Aykal'ın sanat yaşamı boyunca temsil ettiği müzikal mükemmeliyet ve eğitim anlayışı, bir yıldır bu yarışma üzerine çalışırken de bizlere ilham kaynağı olmuştur.” dedi. Dört finalistin ard arda yönettiği Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Final Konseri’nin ardından uluslararası jüri sonuçları açıkladı. Birincilik ödülünü Tayvanlı genç şef Wei-Chung Chen, konservatuvar açan, orkestra kuran efsane başkan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Başkan Ayşe Ünlüce ve Gürer Aykal’ın elinden aldı. Chen, “Bu şeflik kariyerimdeki ilk ödülüm olduğu için benim için çok büyük anlam taşıyor. O nedenle gerçekten çok minnettarım. Ayrıca tüm hafta boyunca bizimle birlikte çalan orkestraya da teşekkür etmek istiyorum. Bu çok uzun ve zorlu bir programdı. Ama onlardan gerçekten çok şey öğrendim.” diyerek teşekkür etti.

İkincilik ödülü Çinli finaliste Hancheng Guo’ya Gürer Aykal tarafından sunuldu. Üçüncülük ödülü ise, Hong Kong’lu William Lai’ye ve mansiyon Tayvanlı finalist Brian Liao’a yarışmaya destek veren Burcu Acartürk Yıldız ve Sevda Cenap And Vakfı adına Pınar Alpay tarafından verildi. Jüriye teşekkür eden finalistler, onlara bir hafta boyunca büyük anlayış ve profesyonellikle eşlik eden orkestrayı saygıyla selamladılar. Jüri başkanı Gürer Aykal, Terje Mikkelsen, Emil Tabakov, José Ferreira Lobo ve James Ross’un yer aldığı jürinin kararının titizlikle alındığını belirten konuşmasında; “Onların müzikal yorumlarını, bilgilerini, liderlik becerilerini, orkestra ve bizimle olan iletişimlerini, insanlıklarını titizlikle değerlendirdik. Gördüğünüz gibi genç müzisyenler ne kadar üst düzeyde yönetiyorlar. Bu da bize gelecek için umut veriyor.” diyerek sanatçıları kutladı, töreni onurlandıran Büyükerşen'e, Başkan Ünlüce ile birlikte Rengim Gökmen başta olmak üzere düzenleyen ve emeği geçen herkese şükranlarını sundu.

Törende konuşan Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir’de, Çifteler Köy Enstitüsü müzik öğretmeni bir babanın oğlu olarak doğan, orkestranın kurulmasında ona destek olan Gürer Aykal adına bu yarışmanın düzenlenmesinden ve orkestrasının yüksek performansından duyduğu mutluluğu ifade etti. Ayşe Ünlüce ise, Eskişehir Yılını böyle bir yarışmayla taçlandırmalarına vesile olan Rengim Gökmen’e, yarışmayı adıyla onurlandıran, jüri başkanlığını üstlenen duayen şef Gürer Aykal’a ve tüm destek olanlara, orkestra başta olmak üzere emek veren herkese teşekkür etti.

Töreni izleyen Eskişehirliler ve orkestra üyelerinin çoğunluğunun mezun olduğu Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı hocaları töreni büyük bir heyecan ve gururla izlediler. Baş kemancılar Canan Dalgaç ve Onur Akalın eserleri böyle bir jürinin huzurunda çalmanın önemli olduğunu ama esas çabalarının on üçü de nitelikli olan yarışmacılara eşit şekilde eşlik etmek, haklarını korumak için sarf ettiklerini, orkestranın çok yorgun ama böyle bir yarışmada yer almaktan çok mutlu olduğunu ifade ettiler.