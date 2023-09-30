Uluslararası Homeros Festivali, Behramoğlu ve Livaneli ile başladı

Yayınlanma: 30.09.2023 - 13:18

Güncelleme: 30.09.2023 - 13:18

İzmir’de Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen ikinci Uluslararası Homeros Edebiyat/Sanat Festivali Tepekule Kongre Merkezi’nde gala ile başladı. Üç gün sürecek festivalin açılış gecesinde edebiyat ve sanat dünyasının önemli isimleri bir araya geldi. Katılımcıları kırmızı halıda antik dönem figürlerini anımsatan cansız mankenler ve kostümlü sahne sanatçıları karşıladı. Gala etkinliğinin sunumunu Sinema Oyuncusu Gülsen Tuncer yaptı. Dans gösterileriyle başlayan muhteşem gecede yerli-yabancı ünlü şairlerin okuduğu şiirler beğeniyle dinlendi.

Gecede Teyfik Rodos, Barış İnce, Zeynep Halvaşi ve Görkem Ezgi Yıldırım ‘Edebi Şarkılar’ konseriyle kulakların pasını sildi. Konserin finalinde, aynı zamanda festivalin onur konuğu olan Zülfü Livaneli sahneye çıktı. Unutulmaz eserlerini Bayraklılılar için seslendiren Livaneli ve sahneyi paylaştığı sanatçılar, uzun süre ayakta alkışlandı.

BAYRAKLI’YI MARKA KENTE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyetin geleceğinin sanat ve bilimle korunabileceğini bizlere miras bıraktı. Bizler, Bayraklı Belediyesi ailesi olarak bu mirasın farkındayız. Bizim bir hayalimiz var, o da Bayraklı’yı hak ettiği ulusal ve evrensel ölçekteki yere taşımak ve bunu kalıcı kılmak. Bayraklımızı marka kente dönüştürüyoruz. Tarihsel bilinç ve inançla, Bayraklı’ya ilk tuğlayı koyan insanın heyecanına, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılını karşılayacak olmanın onurunu da ekliyor, bu kadim tarihin her basamağını kültür ve uygarlık mirasımızın vazgeçilmezleri olarak tanımlıyoruz. Evrensel ozanımız Homeros’a adadığımız 2. Bayraklı Uluslararası Homeros Edebiyat ve Sanat Festivali yaşama, kente ve insana bakışımıza dair bir yansımadır. Özgür düşünce, bağımsız sanatın temsilcileri ve ürünleri sayesinde onurlanacak buluşmamız, bir yandan bugüne anlam katarken bir yandan da geleceğe dair önemli deneyimler kazandıracaktır. Festivalimizi bundan sonraki her yıl genişleteceğimizden kuşkunuz olmasın” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu “Böyle güzel bir festivalde, yaşadığımız güzel toprakların değerini bizlere hatırlattığı için Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kültür ve Turizm İzmir İl Müdürü Murat Karaçanta, Bayraklı Belediyesini kutlayarak, “Homeros antik dünyanın en büyük şairidir. Birçok kent ona sahip çıkar. Ama Anadolulu ve İzmirlidir. Bugün Bayraklı Belediyemizin düzenlediği festival ile kentimizin ufkuna yeni ufuklar katacak ve Homeros’u doğduğu kentte anacağız” ifadelerini kullandı.

BEHRAMOĞLU: ATATÜRK’E DİL UZATANLAR VATAN HAİNİDİR

Onur konuğu Cumhuriyet Gazetesi yazarı, şair Ataol Behramoğlu, “Atatürk’e dil uzatanlar alçaktır, vatan hainidir... Bilinmelidir ki; ülke yoksa biz yokuz. Yarım asırdır yoldaşım Zülfü Livaneli ile birlikte yurdumuza olan bağlılığımızı omuz omuza sürdürüyoruz ve bu ölene kadar da böyle olmaya devam edecek. Bir tek şey var yapılacak. Amansız kötülüğü ancak örgütlü iyilik yok edebilir” dedi.

LİVANELİ: ATATÜRK BU ÜLKENİN KİLİT TAŞIDIR

Zülfü Livaneli ise “Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kilit taşıdır. Son 20-30 yıldır Atatürk’ün hatıraları, emanetleri yok edilmeye, unutturulmaya çalışılsa da hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Biz Türkiye'nin itici ve yaratıcı gücüyüz. Biz azınlık değil, çokuz ve bizi kimse yenemez” şeklinde konuştu.

Şair Valeriu Stancu ise, “40 yılı aşkın edebiyat hayatımda yazdıklarımı onurlandırarak Homeros ödülüne layık gören tüm festival komitesine ve bu güzel etkinlikte bizi bir araya getiren başkanımıza teşekkür ederim” dedi.

KİMLER KATILDI?

Galaya ev sahibi Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, eşi Aylin Sandal ve oğlu Yağız Sandal’ın yanı sıra; CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu, Kültür ve Turizm İzmir İl Müdürü Murat Karaçanta, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, besteci ve yazar Zülfü Livaneli, şair ve yazar Ataol Behramoğlu, şair Valeriu Stancu, televizyon programcısı, sunucu Metin Uca, festival koordinatörü ünlü şair Tuğrul Keskin, şair ve yazarlar Hidayet Karakuş ile Nedim Gürsel, oyuncu Altan Gördüm, gazeteci Ünal Ersözlü, yazar, gazeteci ve belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk, edebiyat ve sanat dünyasından çok sayıda davetli ve bine yakın sanatsever katıldı.