Uluslararası Homeros Festivali kapılarını açıyor

Yayınlanma: 28.09.2023 - 09:00

Güncelleme: 28.09.2023 - 09:00

İzmir’de Bayraklı Belediyesinin bu yıl ikinci kez düzenlediği Uluslararası Homeros Edebiyat/Sanat Festivali 29 Eylül Cuma günü Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek Gala ile kapılarını açacak. Üç gün sürecek festival boyunca Cumhuriyet Gazetesi yazarı şair Ataol Behramoğlu’ndan, Zülfü Livaneli’ye, Valeri Stancu’dan İlber Ortaylı’ya, Nebil Özgentürk’ten Metin Uca’ya kadar onlarca yerli ve yabancı sanatçı, şair, oyuncu ve yazar İzmirlilerle buluşacak.

HOMEROS ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULACAK

Bu yıl ‘Homeros Kentinde’ sloganıyla gerçekleşecek festival, Türk ve dünya edebiyatının değerli isimlerine ev sahipliği yapacak. Volkan Severcan’ın sunumuyla gerçekleşecek festival kapsamında Zülfü Livaneli’ye Homeros Roman/ Müzik Onur Ödülü, Ataol Behramoğlu’na Homeros Şiir Onur Ödülü, Valeriu Stancu’ya ise Konuk Yazar Onur Ödülü takdim edilecek.

10 ÜLKE, 163 KONUK, 46 ETKİNLİK

Şair Tuğrul Keskin’in direktörlüğünü üstlendiği festival kapsamında Gala ve tüm etkinlikler Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. İlber Ortaylı, Metin Uca, Nebil Özgentürk, Sevinç Erbulak, Levent Üzümcü, Nedim Gürsel gibi ünlü isimler konuk olarak festivalde yer alacak. 29 Eylül Cuma akşamı, Tepekule Kongre Merkezi’nde Edebi Şarkılar Konseri, 30 Eylül Cumartesi günü, Onur Açıkhava Tiyatrosu’nda Mikail Aslan Konseri ve 1 Ekim Pazar günü Bayraklı sahilinde Kardeş Türküler Konseri gerçekleşecek. Festivale 10 farklı ülkeden 163 konuk katılacak. Toplam 46 etkinlik yapılacak. Etkinlikler kapsamında 40 Ressam 40 Homer resim sergisi de beğeniye sunulacak.