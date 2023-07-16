‘Umut Konuşmaları’ Feshane’de sürüyor

Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği Türkiye Şubesi’nin (AICA Türkiye) düzenlediği Artistanbul Feshane Umut Konuşmaları devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.07.2023 - 03:00
‘Umut Konuşmaları’ Feshane’de sürüyor
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5 Temmuz’da Prof. Dr. Önder Küçükerman’ın “Türk Sanayi Tarihinin Kahramanı: Feshane-i Amire” konuşması ile başlayan etkinlikler, bugün saat 14.00’te “Yaşayan, Üreten, Dönüşen Haliç’e Kültür ve Sanat Üzerinden Bakmak” başlıklı  tartışma ile devam edecek.

“Yaşayan, Üreten, Dönüşen Haliç” belgesel gösteriminin sonrasında, T. Gül Köksal (mimar), Ekin Sarıca (mimar), Alper Şen (sanatçı), Nazım Dikbaş (sanatçı) Haliç’te yaşanan dönüşümü kültür ve sanat üzerinden konuşup tartışacaklar. 


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