Üniversite öğrencisi yedi genç sanatçının eserleri Galeri Binyıl'da: Gençlerin manifestosu

Yayınlanma: 06.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.02.2025 - 04:00

Güneş Aslıhan, Mert Ali Aykut, Selin Bulut, Murat Çakın, Ahsen İnankur, Tunga Öztek, Bulut Yüksel gibi isimlerin eserleri, 22 Şubat’a kadar görülebilir.

Ahsen İnankur

ORTAK NOKTA MSGSÜ

Sergide eserleri olan isimlerin ortak noktaları, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde (MSGSÜ) öğrenci olmaları. Farklı disiplinlerde öğrenim yaşamına devam eden öğrencelerin eserlerini bir araya getiren ve bunu misyon edinen, kendisi de MSGSÜ mezunu olan küratör İlknur Şanal, sergiyi şöyle anlatıyor: “Sanatların farklı disiplinleri (resim, heykel, seramik, müzik, bale, vb.) arasında, her ne kadar farklı malzemeler, araçlar ve teknikler kullanılsa da ortak bir paydada buluşan temel bir süreç söz konusudur: Oluşum. Bu oluşum süreci, bir fikrin, bir duygunun veya bir gözlemin sanatsal bir ifadeye dönüştürülmesi anlamına gelse de oluşum kelimesi oldukça geniş bir anlam yelpazesine sahip ve birçok farklı alanda kullanılabilen bir sözcüktür. Genel anlamıyla bir şeyin ortaya çıkması, meydana gelmesi, yaratılması veya şekillenmesi süreçlerini ifade eder. Bizler oluşum altında sergimizi sunuyoruz.”

Bulut Yüksel

Sergide genç sanatçılar mitolojik, fantastik ve güncel hayat gözlemlerinden yola çıkarak oluşturdukları eserleri sergiliyorlar. Bu gözlemlerde neler yok ki? Sevdiklerimizle oturduğumuz, anıların, mutlulukların ve belki hüzünlerin peyda olduğu yemek masaları; pistlerde birbirini geçmeye çalışan atların insanlarda duyurduğu heyecanın yansıması; bir rüyanın fırça ve kâğıtla birleşimi; ana rahminden dünyaya adım attığımız o ilk anda hissettiklerimizin imgeleri... Birbirinden farklı ancak birbiriyle çoğu zaman bağlantılı anlatımların yansıdığı sergideki eserler, genç fırçaların kuvvetli bir manifestosu niteliğinde. Şanal, başka sanat disiplinleri arasındaki bu bağlantıların, sanatın evrensel sınırlarının sürekli olarak zorlandığını ve yeni ifade biçimlerinin ortaya çıktığını gösterdiğini de belirtiyor ve şunları söyleyor: “Sanatçılar, farklı disiplinlerin özelliklerini bir araya getirerek, daha zengin ve anlamlı eserler yaratabilirler