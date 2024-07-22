Ünlü edebiyatçı Ferit Edgü hayatını kaybetti

Yayınlanma: 22.07.2024 - 12:02

Güncelleme: 22.07.2024 - 12:56

Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü 88 yaşında hayatını kaybetti.

Roman, öykü, şiir, deneme, eleştiri, biyografi, inceleme gibi edebiyatın birçok türünde eserleri bulunan Ferit Edgü'nün vefatına ilişkin sosyal medyadan mesajlar paylaşıldı.

Everest Yayınları "Ailesine, okurlarına, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz… Ferit Edgü’yü kaybettik" paylaşımında bulunurken, Simurg Art Yayınları, "'Hakkari’de bir mevsim'din, sonra 'şimdi saat kaç?' diye sordun ve dolu dolu yanıtladın. Kendine özgü kaleminle ve hiç kimseye benzemeyen bakış açınla... Sevgili Ferit Edgü her şey için şükran duygusuyla, Ada’dan (kurduğu yayınevi) kütüphanemize kattıklarınla, güzel Türkçemizi zenginleştirdiğin yapıtlarınla hep aramızda olacaksın. Gül bahçelerinde huzur içinde uyu. Çok üzgünüz…" mesajını yayımladı.

Edgü'nün okuyucuları ve sevenleri de sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdi.

FERİT EDGÜ KİMDİR?

Ferit Edgü, 24 Şubat 1936'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde eğitim gördü ve eğitimine Paris’te devam etti. 1976-1990 yılları arasında, kurucusu olduğu Ada Yayınları’nda, çağdaş Türk ve dünya yazarlarının, şairlerinin yapıtlarını yayınladı.

Şiir, öykü, roman, oyun, deneme, biyografi, eleştiri, inceleme gibi edebiyatın birçok türünde eserler veren usta isim, Bir Gemide adlı kitabıyla 1979 Sait Faik, Ders Notları ile 1979 Türk Dil Kurumu, Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı ile 1988 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’nü aldı. Hakkâri’de Bir Mevsim romanından uyarlanan ve Erden Kural’ın yönettiği film, Berlin 33. Film Festivali’nde, aralarında Gümüş Ayı’nın da olduğu 5 ödül kazandı. Romanları, öyküleri, denemeleri Japonca ve Çince dahil birçok dile çevrildi.