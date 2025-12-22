Ünlü İngiliz müzisyen Chris Rea hayatını kaybetti

İngiliz müziğinin efsaneleri arasında yer alan müzisyen Chris Rea, hayatını kaybetti. "Driving Home for Christmas" başta olmak üzere birçok hit şarkıya imza atan İngiliz müzisyen bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu.

Rea ailesinden yapılan açıklamada ünlü müzisyenin sabahın erken saatlerinde 74 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

Müzik kariyeri boyunca blues ve soft rock tarzında önemli çalışmalara imza atan Rea, özellikle yılbaşı dönemlerinde sıkça çalınan “Driving Home for Christmas” adlı eseriyle geniş kitlelerce tanınıyordu.

CHRIS REA KİMDİR?

4 Mart 1951 tarihinde İngiltere Middlesbrough'da doğan ve burada büyüyen Rea'nın ataları İtalyan ve İrlandalıdır. Benzerlerinden farklı olan ve biraz da boğuk denilebilecek sesi ve slide gitar tekniği ile Guinness Rockopedia tarafından "çakıl sesli gözüpek gitarist" olarak tanımlanmıştır.

Akranlarına nazaran daha geç gitarla tanışan Rea, yirmili yaşlarının başında gitar çalmaya başlamış ve yerel gruplarla yaptığı kısa dönem çalışmalardan sonra 1978 yılında solo kariyerine başlamıştır.

Toplam 25 albüm yapan Rea'nın bazı albümleri (Örneğin 2005 yılında yayınladığı Blue Gitars) birden fazla medyadan oluşmaktadır. British Hit Singles & Albums tarafından Rea "80li yılların sonundaki en meşhur İngiliz yorumcu-şarkı sözü yazarı olarak" nitelendirilmiş ve The Road to Hell (Part 2) parçasının UK Top 10 listesine girmesiyle Avrupa çapında üne kavuştuğunu söylemiştir. Bu şarkı Rea'nın listeye giren 18. şarkısıdır.

1996 yapımı La Passione filmini yazdı ve yapımcılığını üstlendi; bu film, kısmen Rea'nın çocukluğunda yaşadığı motor yarışlarına ve F1 Ferrari pilotu Wolfgang von Trips'e hayran olma deneyiminden esinlendi. Rea, 1999 yapımı komedi filmi Parting Shots'ta Felicity Kendal, John Cleese, Bob Hoskins ve Joanna Lumley ile birlikte başrol oyuncusuydu. Rea, ironik bir şekilde, kanserin kendisine altı hafta ömür verdiği söylenen ve hayatını kötü şekilde etkileyen insanları öldürmeye karar veren bir karakteri canlandırdı.