Ünlü İsviçreli Blok Flüt Virtüözü Maurice Steger Ankara’da

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın sponsoru ve çözüm ortağı olduğu Orkestra Akademik Başkent, DenizBank Konserleri serisinin 2025 yılındaki son konserini, dünyaca ünlü İsviçreli blok flüt virtüözü Maurice Steger ile gerçekleştirecek.

Barok müziğin en önemli yorumcuları arasında gösterilen Steger, Ankara’daki müzikseverleri şaşırtıcı ve zengin bir Barok müzik yolculuğuna davet ediyor. Türkiye’ye ilk kez 32. Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında gelen sanatçı, parlak tekniği ve büyüleyici derinlikteki yorumlarıyla tanınıyor.

Maurice Steger bu özel konserde, hem solist hem de şef olarak sahnede yer alacak. Sanatçının repertuvarı, Barok dönemin seçkin eserlerinden oluşan zengin bir program sunacak.

Konser, 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 20.00’de, CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da gerçekleştirilecek. Konserin biletleri BiletiniAl üzerinden ve konser salonu gişesinden temin edilebiliyor.