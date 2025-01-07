Ünlü keman sanatçısı Ayla Erduran hayatını kaybetti: Fazıl Say'dan paylaşım geldi!

Yayınlanma: 07.01.2025 - 13:41

Güncelleme: 07.01.2025 - 13:44

Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde verdiği başarılı konserlerle adını duyuran ünlü keman sanatçısı Ayla Erduran'dan acı haber geldi. Piyanist Gülsin Onay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Erduran'ın vefatını duyurdu:

"Ne büyük bir kayıp… Ayla Erduran’ı kaybettik. Büyük kemancımız, eşsiz müzisyenimiz artık aramızda değil. Onun sanatıyla, müziğiyle dokunduğu gönüller her zaman hatırlayacak. Müziğiyle yaşattığı duygular, bıraktığı izler silinmeyecek. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Sevenlerinin, ailesinin ve müzik camiamızın başı sağ olsun. Bu topraklardan böyle bir sanatçı geçtiği için ne kadar şanslı olduğumuzu her zaman hatırlayacağız."

Ne büyük bir kayıp… Ayla Erduran’ı kaybettik. Büyük kemancımız, eşsiz müzisyenimiz artık aramızda değil. Onun sanatıyla, müziğiyle dokunduğu gönüller her zaman hatırlayacak. Müziğiyle yaşattığı duygular, bıraktığı izler silinmeyecek.



Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.… pic.twitter.com/ZdkCqfHMV7 — Gulsin Onay (@gulsinonay) January 7, 2025

Acı haberi alan ünlü piyanist Fazıl Say ise, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Çok değerli Ayla Erduran’ın bugün vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Ayla Erduran, olağanüstü bir keman sanatçısıydı, gerçek bir müzisyendi. Yıllarca, onun konserleri ile büyüdük, onun gibi hür ve özgür ruhlu bir sanatçıyı tanıyarak çok şey öğrendik. Ayla, kalbiyle çalardı. Her notaya ruhunu katardı, acısıyla tatlısıyla, uzun bir 90 yıllık ömründe, hayatın getirdikleri ve götürdükleri, tüm doğası ile onun yaptığı müziğe tamamen yansırdı. Duyarlı bir sanatçıydı. Cesurdu. Bir yandan -gerçek sanatçılığa özgü- 'Yaralı bir ruh' idi."





Fazıl Say, "Ayla hanım yakın aile dostumuzdu, Ahmet Say’ın da benim de… Gördüğünüz fotoğrafımız 2006 yılında, Ankara’da bir 'Ahmet Say Ödül Gecesi' konserimizden. Ayla ve Cihat ile oda müziği yapmıştık. Hepimizin başı sağ olsun. Müzik dünyası önemli bir değerini yitirdi. Işıklarda uyusun sevgili Ayla Erduran," şeklinde duygusal bir paylaşımda bulundu.

Çok değerli Ayla Erduran’ın bugün vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim.

Ayla Erduran, olağanüstü bir keman sanatçısıydı, gerçek bir müzisyendi. Yıllarca, onun konserleri ile büyüdük, onun gibi hür ve özgür ruhlu bir sanatçıyı tanıyarak çok şey öğrendik.

Ayla, kalbiyle… pic.twitter.com/FJF5ytzNOx — Fazıl Say (@fazilsaymusic) January 7, 2025

AYLA ERDURAN KİMDİR?

Cumhuriyet’in ilk kuşak dünyaca tanınmış keman virtüözlerinden Ayla Erduran, 22 Ağustos 1934’te İstanbul'da dünyaya geldi.



Müziğe olan ilgisi ailesinden gelen Erduran, henüz 3 yaşında keman eğitimi almaya başladı. İlk resitalini ise on yaşında, Saray Sineması’nda verdi.

Erduran, kariyerinde dünya çapında pek çok önemli konserler verdi. Keman müziğine kattığı değerle Türk ve dünya müzik kültüründe derin izler bıraktı.