Ünlü keman virtüözü Kerson Leong İzmirlilerle buluşuyor
Kanadalı 25 yaşındaki keman sanatçısı Kerson Leong ilk kez İzmir’de sahne alıyor. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek konserde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO) ünlü keman virtüözüne eşlik edecek.
Kanadalı 25 yaşındaki keman sanatçısı Kerson Leong, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO) ile sahne alacak.
İtalyan şef Alessandro Cedrone yönetiminde 9 Aralık'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek konserde Leong, Erich Wolfgang Korngold'un Keman Konçertosu'na, usta Guarneri del Gesu tarafından yapılmış kemanıyla ses verecek.
Konserin ikinci yarısında İgo Stravinski'nin Ateş Kuşu Bale Suiti seslendirilecek.
Leong, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ilk kez İzmir'e gelecek ve İZDSO ile sahne alacak olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, Hollywood'un altın çağını anlatan müziklerle sanatseverleri buluşturacaklarını söyledi.
İZDSO, sezon başından bu yana Devlet Sanatçısı piyanist Gülsin Onay, Güney Koreli keman sanatçısı Soyoung Yoon, Macar şef Gilbert Varga'yı ağırladı.
Video Haberler
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
En Çok Okunan Haberler
-
- Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı
- Bakanlık asgari ücret anketini açıkladı
- Okulda grip salgını alarmı: Eğitime 5 gün ara verildi
- Fotoğraflar ve ses kaydı ortaya çıktı
- Asgari ücret için masaya oturacağı rakamı açıkladı
- 'Elleri dert görmesin' dedi, örnek gösterdi
- Almanya'da 'darbe' yapmak isteyen gruba operasyon
- 15 bin 551 taksi şoförüne ceza
- İYİ Parti'den yumruklu saldırı sonrası karar
- Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın 10 puan önünde