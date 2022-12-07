Ünlü keman virtüözü Kerson Leong İzmirlilerle buluşuyor

07 Aralık 2022 Çarşamba, 15:33

Kanadalı 25 yaşındaki keman sanatçısı Kerson Leong, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO) ile sahne alacak.

İtalyan şef Alessandro Cedrone yönetiminde 9 Aralık'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek konserde Leong, Erich Wolfgang Korngold'un Keman Konçertosu'na, usta Guarneri del Gesu tarafından yapılmış kemanıyla ses verecek.

Konserin ikinci yarısında İgo Stravinski'nin Ateş Kuşu Bale Suiti seslendirilecek.

Leong, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ilk kez İzmir'e gelecek ve İZDSO ile sahne alacak olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, Hollywood'un altın çağını anlatan müziklerle sanatseverleri buluşturacaklarını söyledi.

İZDSO, sezon başından bu yana Devlet Sanatçısı piyanist Gülsin Onay, Güney Koreli keman sanatçısı Soyoung Yoon, Macar şef Gilbert Varga'yı ağırladı.