Ünlü müzik grubu Megadeth İstanbul'da konser verecek

ABD'de 1983'te kurulan ve thrash metal türünün öncü isimlerinden kabul edilen Megadeth, KüçükÇiftlik Park'ta 22 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak.

Ünlü müzik grubu Megadeth İstanbul'da konser verecek
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.03.2025 - 14:34

Önceki yıl haziranda Türkiye'de konser veren grup, Disturbed ile gerçekleştireceği turne dışında Avrupa'da sadece İstanbul'da konser verecek.

Davulda Dirk Verbeuren, bas gitarda James LoMenzo, gitarda Teemu Mantysaari ve gitar/vokalde Dave Mustaine'den oluşan topluluk, yeni albümlerinde yer alacak şarkıları da ilk kez Türk hayranları için yorumlayacak.

Biletlerin ön satışı yarın saat 12.00'de Cyber Army ile başlıyor. Genel satış ise 19 Mart'ta Bubilet'te başlayacak.


Etiketler: #Megadeth

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