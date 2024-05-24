Ünlü oyuncu albüm çıkardı

Donald Glover, pandeminin başında çıkardığı “3.15.20” isimli albümünün yeniden düzenlenmiş versiyonunu yayımladı

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 15:30
Ünlü oyuncu albüm çıkardı
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Donald Glover, nam-ı diğer Childish Gambino, yeni iki yeni parçanın da bulunduğu ve sanatçının pandeminin başında çıkardığı “3.15.20” isimli albümünün yeniden düzenlenmiş versiyonu olan “Atavista”yı yayınlayarak hayranlarına sürpriz yaptı.  

Beraberinde Hiro Murai tarafından yönetilen ve Young Nudy'nin de yer aldığı “Little Foot Big Foot” için bir müzik klibi yayımlayan sanatçı ayrıca 11 Ağustos’ta başlayacak The New World Tour isimli yeni turnesiyle ile bir kez daha dünya sahnesine çıkmaya hazırlanıyor.


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