Ünlü psikiyatr Serol Teber, 1938 yılında bugün doğdu

05 Ağustos 2022 Cuma, 15:35

Serol Teber, 5 Ağustos 1938 tarihinde dünyaya geldi. Türkiye'nin önemli entelektüel değerlerinden psikiyatr ve radyo programcısı Teber, 12 Kasım 2004’te toprağa verildi.

SEROL TEBERİ'İN YAŞAMI

Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuduktan sonra Nöro-Psikiyatri Kliniği'nde uzmanlık eğitimi aldı. Almanya'daki çeşitli kliniklerde psikiyatr olarak görev yaptı. Son olarak Düsseldorf Üniversitesi'ne bağlı bir öğretim kliniği olan Landensklinik Viersen'de çalıştı.

Çeşitli dergilerde yazıları yayımlanan Serol Teber, bir dönem Açık Radyo'da "Didik Didik Freud" adlı bir program hazırladı.

ESERLERİ

* Davranışlarımızın Kökeni, 1975

* İşçi Göçü ve Davranış Bozuklukları, 1980

* Doğanın İnsanlaşması, 1980

* Nükleer Savaş ve Sonrası, 1985

* Yeni Osmanlılar ve Paris Komünü, 1985

* İlk Toplumların Değişimi, 1985

* Picasso, 1990

* Politik Psikoloji Notları, 1990

* İşkence Sonrası Yaşam ve Toplama Kampı Sendromu, 1993

* Göçmenlik Yaşantısı ve Kişilik Değişimi, 1993

* Melankoli, 1997

* Aşiyan'daki Kahin: Tevfik Fikret'in Melankolik Dünyası, 2003

* Bilimsel Bir Peri Masalı: Freud'un Aile ve Tarihsel Romanı, 2003

* Tutunamayanlar'ın Politik Psikolojisi, 2014