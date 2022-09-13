Ünlü yönetmen Jean-Luc Godard 91 yaşında yaşamını yitirdi
Dünyaca ünlü Fransız yönetmen Jean-Luc Godard 91 yaşında hayatını kaybetti.
Haber Global'de yer alan habere göre; Fransız yönetmen Jean-Luc Godard, 91 yaşında hayata gözlerini yumdu.
3 Aralık 1930 tarihinde Paris'te doğan Godard, sinemada yeni dalga akımının temellerini atan yönetmenlerden biri olarak kabul ediliyordu.
Son Nefes, Küçük Asker, Serseri Aşıklar, Kendi Hayatını Yaşamak gibi filmleriyle dikkat çeken ünlü yönetmen farklı bir sinematografik dil ve kurgu yöntemi kullanarak Fransız sinemasında o zamana kadar kabul gören kalıplaşmış yapıları yıkmayı başarmıştı.
Aynı zamanda anne tarafından İsviçre vatandaşı da olan Godard senarist ve sinema eleştirmeni olarak da dikkat çekmişti.
SİNEMADA YENİ DALGA AKIMI NEDİR?
"Nouvelle Vague" (Yeni Dalga), geleneksel Fransa sinema trendinden farklı bir sinema biçimini kullanan, belli bir fikir üzerinde birleşip buna göre film çeken genç bir yönetmen grubunun oluşturduğu bir akımdır. Yeni Dalga içinde sayılabilecek yönetmenler Jean-Luc Godard, François Truffaut, Jacques Rivette, Eric Rohmer ve Claude Chabrol'dür. 1959 yılında eşzamanlı olarak çektikleri filmlerde verdikleri mesaj aynıdır:
"Herkes film yönetmeni olabilir."
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