Ünlü yönetmen Sam Mendes 67 yaşında

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:53

Sam Mendes, Portekizli bir protestan baba ve İngiliz yahudi bir annenin oğlu olarak Reading'de doğdu. Cambridge Üniversitesi'nde eğitim gördü. 1992'de Mendes, Londra'daki kar amacı gütmeyen Donmar Warehouse Tiyatrosu'nun sanat yönetmenliğini devraldı. İyi karşılanan bir dizi yapımla sağlamlaşan ünü, ünlü oyuncuları bu sevimsiz mekana çekmeye başladı. Ünlü Cabaret (1993) ve Tennessee Williams'ın The Glass Menagerie'sinin (1995) ünlü sahneleri Mendes'e daha fazla ün kazandırdı ve 1998'de Cabaret ve William Shakespeare'in Othello'sunu New York'a götürdüğünde benzer bir başarı elde etti. 1998'de Mendes, David Hare'in The Blue Room'unun kışkırtıcı bir yorumuyla film yıldızı Nicole Kidman'ın Londra'daki ilk sahnesini yönetti.

Mendes'in Oliver ve Cabaret'i, ona Mendes'e Amerikan Güzeli'nin (1999) senaryosunu veren film yönetmeni Steven Spielberg'in dikkatini çekti. Kevin Spacey ve Annette Bening'in başrollerini paylaştığı film, modern Amerikan banliyölerindeki hayatın çirkin yüzünü ortaya çıkarmaya çalıştı. Mendes bu filmiyle, hem Altın Küre hem de En İyi Yönetmen Akademi Ödülü'nü kazandı ve aynı zamanda en iyi film dalında Akademi Ödülü'ne layık görüldü. Bu film o sene en çok konuşulan ve en çok ödül alan filmlerden oldu.

Mendes, Spielberg'ün DreamWorks stüdyosunun finansal desteğiyle kendi prodüksiyon şirketini kurdu. 2002'de Donmar Warehouse'da Shakespeare'in Twelfth Night ve Çehov'un Vanya Amca'sının sahne prodüksiyonlarını yönetti. Gangster filmi Road to Perdition'ı yöneterek tiyatro ve film çalışmaları arasında gidip geldi. Daha sonra Donmar'dan sanat yönetmeni olarak ayrıldı. New York'taki Shubert Tiyatrosu'nda sahnelenen ve başrolünü Bernadette Peters'ın oynadığı Çingene (2003), büyük beğeni topladı. 2005'te bir Körfez Savaşı draması olan Jarhead filmini yayınladı.





Mendes'in bir sonraki film projesi, 2003 yılında evlendiği (2010'da ayrıldılar) aktris Kate Winslet'in oynadığı Richard Yates romanı Revolutionary Road'un (2008) uyarlamasıydı. Drama, Winslet ve Leonardo DiCaprio'nun oynadığı özgür ruhlu evli bir çiftin 1950'lerin Amerikan banliyösünün giderek homojenleşen sosyal ortamında gezinmesini konu alıyor.

FİLMLERİ

1999 American Beauty

2002 Road to Perdition

2005 Jarhead

2008 Revolutionary Road

2009 Away We Go

2010 Middlemarch

2012 Follies

2012 Skyfall

2015 Spectre

2019 1917