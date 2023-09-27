Ünlülerden Seda Fettahoğlu için taziye mesajı...
İstanbul'da bir parkta ölü bulunan oyuncu Seda Fettahoğlu için ünlüler taziye mesajı yayınladı. İşte o mesajlardan bazıları...
İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu, kamuoyunun başta "Sihirli Annem" ve "Çocuklar Duymasın" olmak üzere birçok diziden tanıdığı Seda Fettahoğlu hayatını kaybetti.
“ACIMIZ ÇOK BÜYÜK”
Fettahoğlu’nun ölümün ardından mensubu olduğu Şehir Tiyatroları da sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayınladı. Mesajda “Tiyatromuzun değerli oyuncusu, canımız, Seda Fettahoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Acımız çok büyük. Şehir Tiyatrosu ailemizin, sevenlerinin, dost ve yakınlarının başı sağ olsun” denildi.
Oyuncular Sendikası da Fettahoğlu’nun ölümün ardından “Değerli üyemiz, Seda Fettahoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağ olsun. Çok üzgünüz” notunu paylaştı.
ŞAHAN GÖKBAKAR’DAN MESAJ
Fettahoğlu’nun ölüm haberinin ardından ünlü oyuncu Şahan Gökbakar da üzüntüsünü dile getiren bir mesaj yayınladı.
Fettahoğlu ile sınıf arkadaşı olduğunu belirten Gökbakar, “Ah be Sedacım… Canım sınıf arkadaşım… Ruhun şad olsun. Huzurla uyu… Seni seviyoruz. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.
GÜLSE BİRSEL: BAŞIMIZ SAĞ OLSUN
Senarist ve oyuncu Gülse Birsel’de birlikte çalıştığı Fettahoğlu için bir mesaj yayınladı. Birsel “Yalan Dünya ve Komedi Türkiye’de birlikte çalıştığımız yetenekli arkadaşımız Seda Fettahoğlu’nu kaybettik. Başımız sağ olsun.” dedi.
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