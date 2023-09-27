Seda Fettahoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Seda Fettahoğlu hangi dizilerde oynadı? Seda Fettahoğlu neden öldü?
Seda Fettahoğlu hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun kim olduğu merak edildi. Peki, Seda Fettahoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Seda Fettahoğlu hangi dizilerde oynadı? Seda Fettahoğlu neden öldü?
Seda Fettahoğlu'nun Beyoğlu'nda bir parkta cansız bedeni bulunmasının ardınan ünlü oyuncunun neden öldüğü araştırılmaya başlandı. Peki, Seda Fettahoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Seda Fettahoğlu hangi dizilerde oynadı? Seda Fettahoğlu neden öldü?
SEDA FETTAHOĞLU KİMDİR?
Seda Fettahoğlu, 1979 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Trabzon Anadolu Lisesi'ni 1997 yılında bitiren Seda Fettahoğlu, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2022'de mezun oldu. İngilizce bilen Seda Fettahoğlu, tiyatronun yanında seslendirme de yapıyordu. Fettahoğlu kariyeri boyunca, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol aldı.
Başarılı isim son olarak, Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın kadrosuna dahil oldu. Seda Fettahoğlu'nun dizide canlandırdığı "Sultan" karakteri Haluk ve Meltem'in dünürü, Havuç'un ise kayınvalidesi olarak izleyicinin karşısına çıktı.
SEDA FETTAHOĞLU HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?
Çocuklar Duymasın
Yalan Dünya
Çatı Katı
Dolunay
Sular Durulmuyor
Sihirli Annem
SEDA FETTAHOĞLU NEDEN ÖLDÜ?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, polis ekipleri bu sabah aldıkları bir ihbar üzerine Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesi’nde bulunan Hacı İzzet Parkı’nda bir kişinin cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede intihar ettiği tahmin edilen kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu olduğu anlaşıldı.
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