Parkta ölü bulunan ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu'nun son paylaşımı ortaya çıktı

Yayınlanma: 27.09.2023 - 15:22

Güncelleme: 27.09.2023 - 15:39

Çocuklar Duymasın ve Sihirli Annem gibi fenomen dizilerde rol alan oyuncu Seda Fettahoğlu, İstanbul Beyoğlu'ndaki bir parkta ölü olarak bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, polis ekipleri bu sabah aldıkları bir ihbar üzerine Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Hacı İzzet Parkı'nda bir kişinin cesediyle karşılaştı.

Yapılan incelemede yaşamına son verdiği tahmin edilen kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tişatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu olduğu anlaşıldı.

ÇOCUKLAR DUYMASIN’IN 'SULTAN'IYDI

Başarılı isim son olarak, Kanal D ekranlarında yayımlanan Çocuklar Duymasın’ın kadrosuna dahil olmuş ve Seda Fettahoğlu’nun dizide canlandırdığı “Sultan” karakteri Haluk ve Meltem’in dünürü, Havuç’un ise kayınvalidesi olarak izleyici karşısına çıkmıştı.

SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Fettahoğlu'nun kişisel Instagram hesabından yaptığı son paylaşım da ortaya çıktı.

4 gün önce sokakta mutlu olduğu bir anın fotoğrafını yayımlayan ünlü oyuncu, paylaşımına 'Yaşamı sev, bedeni koru' notunu düşmüştü.

İşte o paylaşım...