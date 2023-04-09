Ünsal’dan CKM’de ‘Pamukpınar’ söyleşisi
Araştırmacı-yazar Sercan Ünsal, Ankara CKM'de, “Bozkırda Bir Eğitim Pınarı Pamukpınar Köy Enstitüsü” başlıklı söyleşide başkentlilerle bir araya geldi.
Araştırmacı-yazar Sercan Ünsal’ın “Bozkırda Bir Eğitim Pınarı Pamukpınar Köy Enstitüsü” adlı söyleşisi Ankara Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde (CKM) yapıldı. Ünsal, yakın tarihe ve siyasete ilgi duyduğundan bu yana “köy enstitüleri” hakkında çalışmaya başladığını ve 2019’da yazılarının Varlık Dergisi ve Cumhuriyet’te yayınlanmasıyla yazın hayatının başladığını aktardı. Köy Enstitüleri ve Pamukpınar’la ilgili çalışmalarının ilgi gördüğünü anımsatan Ünsal, “Çalışmalarımda Pamukpınar’ın meşhur öğretmeni Ziraat Ömer’le karşılaştım. Ziraat Ömer’in yaptığı işler bana öğrencileri tarafından anlatıldı. Bu sayede bir internet sitesinde 9 tane kırsal kalkınmayla ilgili çalışmayı yayınladım” dedi.
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