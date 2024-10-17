Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolünde olduğu Aşık Shakespeare oyunun biletleri satışta

Yayınlanma: 17.10.2024 - 14:44

Güncelleme: 17.10.2024 - 14:44

Aşık Shakespeare tiyatro oyununun biletlerini satışa sundu.

Yapılan açıklamaya göre, en iyi film dahil 7 dalda Oscar kazanan filmden uyarlanan, yüksek enerjisi, komedisi ve romantizmiyle dikkati çeken ve sahnelendiği tüm ülkelerde kapalı gişe oynanan Aşık Shakespeare, Serdar Biliş rejisi ve sahne üstünde 40, sahne arkasında 30 olmak üzere toplam 70 kişilik kadrosuyla Türkiye'de ilk defa tiyatro sahnesinde sahneleniyor.

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Nezaket Erden'in üstlendiği oyunun biletleri Biletinial'da satışa sunuldu.

Aşık Shakespeare, 24 Ekim'de, 26 Kasım'da ve 14 Aralık'ta İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde, 17 ve 18 Aralık'ta ise Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Salonu'nda seyirciyle buluşacak.

Tiyatroya yazılan cesur bir aşk mektubu olarak yorumlanabilecek Aşık Shakespeare'de göz alıcı prodüksiyon, sıra dışı kostümler, etkileyici danslar ve özgün müzikler bir araya gelerek tiyatronun birleştiriciliğini ve sınır tanımazlığını ortaya koyuyor. Oyunun şaşırtıcı atmosferini yansıtmak üzere bestelenen şarkılar, müzisyen Gülinler ve oyun için bir araya gelen özel orkestra tarafından sahnede canlı olarak seslendiriliyor.

William Shakespeare'in 16. yüzyıl İngiltere'sinde, yeni oyunuyla kendini ispat etme çabası içindeki gençliğine ve genç bir kadının erkeklerin dünyasında sahneye çıkmak için verdiği tutkulu mücadeleye odaklanan Aşık Shakespeare tiyatro oyunu, Shakespeare dönemi tiyatrosuna ve yaşamına dair çağdaş bir perspektif sunuyor.

Oyun, bir tiyatro kumpanyasının Shakespeare'in oyununu sahneleme sürecini, bir dizi yanlış anlaşılmayı, karmaşayı, kralları, kazaları ve aşkın en tuhaf hallerini anlatırken Shakespeare ve Marlowe efsanesine de değiniyor.