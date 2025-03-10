Ürgüp’te 8 Mart’a Özel Anlamlı Buluşma: Ceyhun Atuf Kansu Belgeseli ve Söyleşiler Sanatseverlerle Buluştu

Yayınlanma: 10.03.2025 - 14:18

Güncelleme: 10.03.2025 - 14:18

Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen “8 Mart Kadın: Fotoğraf Sanatı ve Ceyhun Atuf Kansu Şiirleri Buluşması” etkinliği, 8 Mart 2025’te Turgut Özal Kültür Merkezi’nde sanatseverleri bir araya getirdi. Ürgüp Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleşen etkinlikte, Türkiye’nin usta fotoğraf sanatçılarının kadın temalı eserleriyle Ceyhun Atuf Kansu’nun insan sevgisini, emeği ve umudu yücelten şiirleri buluştu.

Etkinlik, Ürgüp Belediye Başkanı Sayın Ali Ertuğrul Bul ve sevgili eşi Dr. Aycan Bul’un da katılımıyla gerçekleşti. Başkan Bul, yaptığı konuşmada kadının toplumsal yaşamdaki önemine vurgu yaparak, sanatı ve edebiyatı destekleyen bu tür etkinliklerin kadın mücadelesini görünür kılmadaki rolünü vurguladı.

Program, Ceyhun Atuf Kansu’nun yaşamını, sanat anlayışını ve dünya görüşünü anlatan belgesel gösterimiyle başladı. Katılımcılar, Kansu’nun edebi mirasına dair önemli bilgiler içeren belgeselle, onun duyarlılığını, halk sevgisini ve sanat anlayışını daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Belgesel gösteriminin ardından gazeteci ve yazar Işık Kansu, Ceyhun Atuf Kansu’nun şiir anlayışını ele alan bir konuşma gerçekleştirdi. Kansu’nun dizelerinde vurguladığı insan sevgisi, emek ve toplumsal adalet kavramları üzerinde duran Işık Kansu, şairin eserlerinde halkın sesi olmayı nasıl başardığını anlattı.

Söyleşi, yazar Eren Aysan’ın konuşmasıyla devam etti. Aysan, Kadınlar Günü’nün anlamı ve tarihçesi üzerine düşüncelerini paylaştıktan sonra, Ceyhun Atuf Kansu’nun halkçılığı, cumhuriyetçiliği ve doğacılığı üzerine kapsamlı bir değerlendirme sundu. Kansu’nun şiirlerinde doğaya olan sevgisiyle halkın içinden gelen bir sesi nasıl harmanladığını anlatan Aysan, şairin eserlerinin günümüzde de önemini koruduğunu vurguladı.

Etkinlik boyunca sanatseverler, kadının toplumsal varlığını ve mücadelesini görünür kılan fotoğraf sergisini gezerek, sanatçılar tarafından sunulan eserleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Etkinlik, 9 Mart’ta Ürgüp Kitap Fuarı’na taşınarak devam etti. Cumhuriyet Yayınları standında Işık Kansu, Eren Aysan ve Güven Baykan okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.

Sanatın ve edebiyatın buluştuğu bu anlamlı etkinlik, kadının sesi ve mücadelesinin sanatla yankılanmaya devam edeceğinin bir göstergesi oldu.