Ürgüp’te Kültürel ve Ekonomik Kalkınma Hamlesi: Kitap Günleri ve Kadın Kooperatifi Açılışı

Yayınlanma: 01.03.2025 - 11:36

Güncelleme: 01.03.2025 - 11:36

Ürgüp Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Ürgüp Kitap ve Edebiyat Günleri, Turgut Özal Kültür Merkezi'nde kapılarını açtı. 9 Mart’a kadar devam edecek olan etkinlikte yazarlar ve şairler, edebiyatseverlerle buluşacak. Barış Çelimli, Serdar Yeşilyurt, İlker Günaçgün ve Tarkan Köylü gibi isimlerin katılımıyla imza günleri, söyleşiler, şiir ve türkü dinletileri gerçekleştirilecek.

Aynı zamanda, ilçenin kültürel mirasını yaşatmak ve kadın emeğini desteklemek amacıyla kurulan Sınırlı Sorumlu Osiana Ürgüp Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi de törenle açıldı. Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, Gazeteci ve Program Yapımcısı Oğuz Noyan, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar ve çok sayıda davetlinin katıldığı açılışta, kadın emeğinin ekonomiye kazandırılması hedeflendi.

Kooperatifin üretim kapasitesini artırmak için overlok makinesi, dikiş makinesi ve sanayi ütüsü gibi temel ekipman desteği sağlanırken, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, sadece makine desteğiyle sınırlı kalmayarak Ürgüp’ün el emeği ürünlerini de destekleyeceklerini belirtti.

Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, kooperatifin ilk ürünlerini yılbaşı pazarında satışa sunduğunu ve şimdi de atölye çalışmalarına başladığını ifade ederek, bundan sonra Ürgüp’e özgü tasarımların üretileceğini vurguladı.

Osiana Kadın Kooperatifi Başkanı Özlem Başaran, emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Çok yorulduk ama bundan sonra gücümüzle kadın emeğini yüceltecek verimli çalışmalar yürüteceğiz” dedi.

Ürgüp, hem kültürel hem de ekonomik anlamda büyük bir gelişime sahne olurken, tüm vatandaşlar bu önemli etkinliklere katılmaya davet edildi.