Urla Keşif Konserleri başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği "Urla Keşif Konserleri” bu akşam başlıyor. 16 Eylül’de sona erecek konser dizisi, Urladam’da ücretsiz yapılacak.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 08.09.2023 - 12:14
Urla Keşif Konserleri başlıyor
Abone Ol google-news

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği "Urla Keşif Konserleri”, Urla'nın eşsiz atmosferini müziğin büyüsüyle birleştirecek.  8-9-15-16 Eylül tarihlerinde ücretsiz olarak Urladam’da yapılacak konserlerde altı farklı performans müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. 

Bu akşam 20.00’de Yiğit Boyunağa Project ft. Burak Karadavut ile başlayacak konser dizisi 9 Eylül saat 20.00’de Nefes Sazbend, 9 Eylül 21.30’da Ali Can Öztürk Quartet, 15 Eylül 19.30’da Zeytin Gölgesi ve 21.00’de Çalgiya İzmir, 16 Eylül 20.00’de Serhan Erkol “Space Walk” Live Set ile sürecek. 


Player Alanı
İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Urla konser

En Çok Okunan Haberler