Urla Keşif Konserleri başlıyor

Yayınlanma: 08.09.2023 - 12:14

Güncelleme: 08.09.2023 - 12:14

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği "Urla Keşif Konserleri”, Urla'nın eşsiz atmosferini müziğin büyüsüyle birleştirecek. 8-9-15-16 Eylül tarihlerinde ücretsiz olarak Urladam’da yapılacak konserlerde altı farklı performans müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Bu akşam 20.00’de Yiğit Boyunağa Project ft. Burak Karadavut ile başlayacak konser dizisi 9 Eylül saat 20.00’de Nefes Sazbend, 9 Eylül 21.30’da Ali Can Öztürk Quartet, 15 Eylül 19.30’da Zeytin Gölgesi ve 21.00’de Çalgiya İzmir, 16 Eylül 20.00’de Serhan Erkol “Space Walk” Live Set ile sürecek.