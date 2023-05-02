Urla’ya Güneştekin Sanat Müzesi kuruluyor

Yayınlanma: 02.05.2023 - 10:25

Güncelleme: 02.05.2023 - 10:25

“Gavur Mahallesi” sergisi ile büyük ses getiren sanatçı Ahmet Güneştekin, Dokuz Eylül Rotary Kulübü, ‘Rotary ile Hayal Edelim’ dönem teması ile “Mübadelenin Yüzüncü Yılı” kapsamında bir söyleşi gerçekleştirdi. Kültürpark Atlas Pavyonu’nda gerçekleştirilen söyleşinin moderatörlüğünü Nedim Atilla’nın yaptı. Söyleşiden önce bir konuşma yapan Dokuz Eylül Rotary Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Tiyanşan, “Dokuz Eylül Rotary Kulübü ev sahipliğinde Bostanlı, Foça, Mavişehir, Çakabey, Karşıyaka Rotary Kulüpleri ile birlikte düzenlenen bu etkinliğe Rotaract ve İnteract kulüpleri de destek verdi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mübadele şehri İzmir’de mübadelenin 100. Yılında sanatçı Ahmet Güneştekin’den insan olmanın tarihsel ve politik olarak çok yönlü etkilerini dinleyeceklerini söyleyen ve sanatçıyı söyleşide ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti anlatan Tiyanşan, “İşte bu noktada sanatçılar devreye giriyor ve hafızayı sanatla kalıcı hale getiriyor. Güneştekin’in bu sergisi hepimize bir düşünme alanı açıyor” ifadelerini kullandı.

DÖRT GALERİLİ SANAT MÜZESİ

Ahmet Güneştekin ise söyleşiye Gavur Mahallesi Sergisi fikrinin nasıl doğduğunu anlatarak başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Diyarbakır’daki Hafıza Odası Sergisi’ni İzmir’de sergileme daveti yaptığını anlatan Güneştekin, “Bu davetten çok mutlu oldum. Ancak o anda mübadele kenti İzmir için özel bir sergi organize etme fikri doğdu. Sonrasında da Gavur Mahallesi Sergisi ortaya çıktı” dedi. İzmirlinin kendisini ve sergisini bağrına bastığını, bugüne kadar sergiyi 3 milyonun üzerinde insanın gezdiğini ifade eden Güneştekin, “Bu sanat dünyası için çok önemli bir rakam, bir rekor. İzmirlinin bu sahiplenmesi beni derinden etkiledi. İzmir artık benim ikinci evim” dedi.

Urla’da bir ev alarak yerleşme fikrinin, İzmirlilerin evi gezebilme talebiyle müzeye dönüştüğünü anlatan Güneştekin, “Evin planları tamamen değiştirerek 1000 metrekare alanda yer altına dört ayrı galerisi olan, evden ayrı girişe sahip bir sanat müzesi kuruyorum. Bu yılın Ekim Kasım ayı gibi açmayı hedefliyoruz” diye konuştu.