Usta oyuncu Ali Tutal yaşamını yitirdi

Türk sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Ali Tutal'dan acı haber geldi. Tutal'ın 76 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

“Güneşi Gördüm” "Geniş Aile" "Bereketli Topraklar Üstünde" ve "Hükümet Kadın"ın aralarında olduğu birçok yapımda rol alan usta oyuncu Ali Tutal, geçirdiği beyin kanaması sonrası 27 Ocak'tan bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Tutal'ın ölümünün ardından Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen) şu mesajı paylaştı:

"Kısa süre önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören sinema ve dizi oyuncusu arkadaşımız Ali Tutal, vefat etmiştir. Saygı ve sevgiyle anacağız"