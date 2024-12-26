Ustalardan ve kadın yönetmenlerden farklı türlerde etkileyici filmler izledik

Yayınlanma: 26.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.12.2024 - 04:00

Yılın son günlerinde gösterime giren Mufasa: Aslan Kral ile Disney, Aslan Kral’ın 30. yılını kutladı. Düşük bütçeli Moonlight ile Oscar alan Barry Jenkins hayal gücüyle, yaratıcılığıyla, kesintisiz planlarıyla Disney animasyonlarının bilindik görsel anlatımına ayrı bir derinlik kattı. Teknolojinin vahşi doğayla iç içe girdiği ekolojik masal Vahşi Robot’ta yavru kaz ile sempatik kadın robotun sımsıcak ilişkisini Chris Sanders tablo tadındaki görüntülerle sundu.

TRAJİK YAZGILAR

Robot Düşleri’nde Pablo Berger düşle gerçeği harmanlayarak sadece hayvanların yaşadığı bir dünyada hayvan-robot dostluğunu duyarlı bir anlatımla irdeledi. Stop motion animasyon tekniğiyle çektiği Bir Salyangozun Anıları’nda Adam Elliot trajik yazgıları, marjinalleri kucakladı.

Cannes Altın Palmiye ödüllü İlgi Alanı’nda Jonathan Glazer Yahudi soykırımını bu kez Nazilerin, cellatların gözünden anlattı. Auschwitz toplama kampında çekim yapan, sinemasal anlatımın tüm olanaklarını kullanan yönetmen benzersiz, kan donduran bir başyapıtla karşımıza çıktı. Uzak bir gelecekte tehlikeli bir virüsün insanları hayvana dönüştürdüğü Hayvan Krallığı’nda Thomas Cailley insanın içindeki hayvanı dışarıya çıkararak dünyadaki tüm dengelerin değişmesini tartıştı. Farklı olmak özgürleştiricidir mesajı ileten büyüleyici müzikal Wicked’i Jon M. Chu kült klasik Oz Büyücüsü’nden uyarladı. Cynthia Erivo ile Ariana Grande çekimde canlı şarkı söyleyerek, dans ederek zorlu bir deneyimi başardılar.

USTALARDAN ÇARPICI ÖRNEKLER

Kevin Costner, Horizon: An American Saga’da klasik Western’lerden farklı bir yorumla Amerika’nın sıfırdan kuruluşunu gerçekçi, lirik bir anlatımla betimledi. Güçlü kadın karakterleri öne çıkaran ayrıksı film sömürgeciliği de sorguladı. Yeniliklere her zaman açık olan Robert Zemeckis, Burada’da 30 yıl sonra Forrest Gump ekibiyle yeniden buluştu. Tom Hanks ile Robin Wright’ı yapay zekâ ile gençleştiren yönetmen yaşamın geçici doğasını, “an”da kalmanın ve şimdiye odaklanmanın değerini vurguladı. Melankolik komedisi Geri Kalanlar’da Alexander Payne yaşamın yaraladığı üç insanın dostluk bağı kurmalarını hümanist bakışıyla yorumladı.

EDEBİYAT UYARLAMALARI

Mikhail Bulgakov’un Usta ile Margarita’sı ve Alexander Dumas’nın ünlü romanları Üç Silahşörler: D’Artagnan ile Monte Cristo Kontu sinemaya uyarlanan başarılı edebiyat uyarlamalarıydı. Fantastik dramı Usta ile Margarita’da Michael Lockshin Putin yönetiminde Rusya’nın yeniden karanlık çağlara döndüğünü vurguladı.

İkili Delilik, Dört Kız Kardeş, Demir Pençe, İç Savaş, Rekabet, Tuzak, Beterböcek Beterböcek, En Sevdiğim Pastam, Alien Romulus, Back to Black yılın dikkat çeken filmleriydi.

KADIN YÖNETMENLERDEN BAŞARILI YAPIMLAR



Yazar-yönetmen Daina Oniunas-Pusic ilk uzun metrajı Ayrılış’ta bir bekâr anne ile ölümcül hasta kızının arasındaki bağı, sevgiyi gerçeküstü, şiirsel bir anlatımla betimledi.

Fantastik dram yaşam, ölüm, vedalaşma temalarını peri masalı atmosferinde işliyor. M.Night Shymalan’ın kızı Ishana Shymalan genç bir kadının tinsel yolculuğunu insan-doğa ilişkisini, ekosistemi sorgulayarak yansıttı.

İlk uzun metrajında genç Ishana sağlam bir fantastik dram gerçekleştirmiş. Zoe Kravitz ilk yönetmenlik denemesi Gözünü Kırp’ta kadına şiddeti, toksik erkekliği, sapkın milyarderleri eleştirdi. Maria Olmak’ta Jessica Palud, Paris’te Son Tango’yla ünlenen Maria Schneider’in travmatik yolculuğunu, parçalanmış bir ruhun portresini belgesele yakın bir anlatımla aktardı.